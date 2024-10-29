معسكر صربي لمنتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخب السلة معسكره الداخلي في الثاني من نوفمبر المقبل، استعداداً للجولة الجديدة من تصفيات كأس آسيا، وذلك بالتجمع الأول والتدريب، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر بنادي الشارقة.

وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أنه بعد المعسكر الداخلي، ستكون هناك مرحلة أخرى مهمة خارج البلاد، وقال: «المعسكر الداخلي سيضم 20 لاعباً، على أن يتم الاستقرار على 16 منهم للسفر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيقام في صربيا، خلال الفترة من 7 حتى 18 من الشهر المقبل، يخضع خلالها المنتخب لعدد من الحصص التدريبية، وخوض مباريات ودية».

وأضاف: «بعد نهاية المعسكر الخارجي للمنتخب سوف يكون هناك معسكر مغلق بدبي، خلال الفترة من 20 حتى 25 نوفمبر المقبل، ليخوض المنتخب مباراتين في غاية الأهمية بتصفيات كأس آسيا ضد لبنان والبحرين يومي 22 و25 نوفمبر، وذلك في دبي بعد نقل مباراة لبنان إلى الإمارات، للظروف الحالية التي تمر بها البلاد».

وقال مدير المنتخبات: «سيكون المعسكر الأول في الشارقة من دون لاعبي شباب الأهلي، نظراً لخوضهم مباراة في دوري سوبر غرب آسيا، يوم الخامس من نوفمبر أمام الأهلي البحريني في المنامة، وبعد الانتهاء من اللقاء سوف ينضمون لمعسكر المنتخب مباشرة».

أكد راشد عبدالله وجود الفرصة لمنتخبنا الوطني في التأهل لكأس آسيا بناء على النظام الجديد للتصفيات، وقال: «إذا نجحنا في تحقيق انتصار بالمجموعة السادسة، التي تضم معنا لبنان وسوريا والبحرين، فسوف تكون فرصتنا متاحة، وهو ما نخطط له خلال الفترة المقبلة».