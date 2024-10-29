الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

معسكر صربي لمنتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا

معسكر صربي لمنتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا
29 أكتوبر 2024 14:45

علي معالي (أبوظبي)
يبدأ منتخب السلة معسكره الداخلي في الثاني من نوفمبر المقبل، استعداداً للجولة الجديدة من تصفيات كأس آسيا، وذلك بالتجمع الأول والتدريب، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر بنادي الشارقة.
وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أنه بعد المعسكر الداخلي، ستكون هناك مرحلة أخرى مهمة خارج البلاد، وقال: «المعسكر الداخلي سيضم 20 لاعباً، على أن يتم الاستقرار على 16 منهم للسفر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيقام في صربيا، خلال الفترة من 7 حتى 18 من الشهر المقبل، يخضع خلالها المنتخب لعدد من الحصص التدريبية، وخوض مباريات ودية».
وأضاف: «بعد نهاية المعسكر الخارجي للمنتخب سوف يكون هناك معسكر مغلق بدبي، خلال الفترة من 20 حتى 25 نوفمبر المقبل، ليخوض المنتخب مباراتين في غاية الأهمية بتصفيات كأس آسيا ضد لبنان والبحرين يومي 22 و25 نوفمبر، وذلك في دبي بعد نقل مباراة لبنان إلى الإمارات، للظروف الحالية التي تمر بها البلاد».
وقال مدير المنتخبات: «سيكون المعسكر الأول في الشارقة من دون لاعبي شباب الأهلي، نظراً لخوضهم مباراة في دوري سوبر غرب آسيا، يوم الخامس من نوفمبر أمام الأهلي البحريني في المنامة، وبعد الانتهاء من اللقاء سوف ينضمون لمعسكر المنتخب مباشرة».
أكد راشد عبدالله وجود الفرصة لمنتخبنا الوطني في التأهل لكأس آسيا بناء على النظام الجديد للتصفيات، وقال: «إذا نجحنا في تحقيق انتصار بالمجموعة السادسة، التي تضم معنا لبنان وسوريا والبحرين، فسوف تكون فرصتنا متاحة، وهو ما نخطط له خلال الفترة المقبلة».

أخبار ذات صلة
«سلة دبي» يهزم سيبونا الكرواتي 102-74
أمستردام بطل الجولة العالمية لـ «السلة الثلاثية» في أبوظبي
كرة السلة
منتخب السلة
نادي الشارقة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
أمل جمال ضمن طاقم حكام مباراة إسبانيا وإنجلترا في مونديال الناشئات
الرياضة
أمل جمال ضمن طاقم حكام مباراة إسبانيا وإنجلترا في مونديال الناشئات
اليوم 15:24
إيسايلا.. الفرصة الأخيرة أمام الحصن!
الرياضة
إيسايلا.. الفرصة الأخيرة أمام الحصن!
اليوم 15:21
«الناشر الأسبوعي» تتناول الجانب الشعري لدى صاحبة «نوبل 2024»
التعليم والمعرفة
«الناشر الأسبوعي» تتناول الجانب الشعري لدى صاحبة «نوبل 2024»
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©