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الرياضة

البطائح يلتقي خورفكان في كأس سوبر الصالات

البطائح يلتقي خورفكان في كأس سوبر الصالات
29 أكتوبر 2024 14:47


دبي (الاتحاد)
 يلتقي فريقا البطائح وخورفكان في السادسة والربع مساء الغد، في مباراة بطولة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024 – 2025، والمقرر إقامتها في الصالة المغطاة لنادي شباب الأهلي بمنطقة النهدة.

وتأتي مشاركة البطائح في مباراة السوبر بصفته بطل مسابقة دوري كرة قدم الصالات في الموسم الماضي، بينما يُشارك خورفكان بصفته وصيفاً لمسابقة كأس الإمارات التي توج بها البطائح. وكان البطائح قد فاز بكأس السوبر في النسخة الماضية، بعد تفوقه على خورفكان (6-5) بالركلات الترجيحية، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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ويُعد فريق الوصل أكثر الفرق فوزاً في بطولات كأس السوبر، حيثُ حقق اللقب أربع مرات متتالية، يليه الظفرة بثلاثة ألقاب، ثم كل من خورفكان والوحدة والنصر وشباب الأهلي وكلباء والبطائح، مرة واحدة.

خورفكان
البطائح
كرة الصالات
كأس سوبر الصالات
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