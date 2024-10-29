25 فعالية رياضية دولية ومحلية في دبي نهاية الأسبوع



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي 25 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها، في مقدمتها بطولة دبي بريمير بادل1، والبطولة الدولية للتزلج على الجليد لأصحاب الهمم، وبطولة خور دبي للتزلج على الأمواج، وسباق جري السيدات.

وتقام بطولة دبي بريمير بادل 1 الدولية في استاد سوق دبي الحرة للتنس، خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر بمشاركة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم).

وتضم قائمة الفعاليات الدولية التي تقام، خلال نهاية الأسبوع الجاري، البطولة الدولية للتزلج على الجليد لأصحاب الهمم التي تقام، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، كما تقام بطولة خور دبي للتزلج على الأمواج في مارينا خور دبي يومي 2 و3 نوفمبر.

وينطلق سباق جري السيدات يوم الأحد 3 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، وتقام منافساتها في مدينة إكسبو دبي، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث مسافات هي 10 و5 و3 كيلومترات، وأطلقت اللجنة المنظمة عروضاً حصرية للمشاركات.

وتختتم يوم غد منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بإقامة المباريات النهائية لبطولة السلة الثلاثية في نادي النصر، كما تتواصل منافسات كأس الهالوين للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتقام بطولة كرة الطاولة، ضمن منافسات ألعاب مدارس دبي، ويقام السباق الوردي للجري في نادي زعبيل للسيدات، كما يقام سباق سكيتشرز للجري الليلي في مضمار ميدان، وبطولة بيغ بانج للملاكمة في ذا سبيس للفعاليات والرياضة بحديقة دبي للاستثمار 2.

ويقام سباق الموانع المطاطية من سكيتشرز في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، وسباق الصمود للجري في حتا، وبطولة المصارعة الحرة في نادي وير هاوس 4 بمنطقة القوز، وسباق الهالوين للجري في ستي ووك، وسباق نصف ماراثون سكيتشرز للجري في دي إكس بي بايك، وتحدي شكودا الإمارات للدراجات الهواية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.

ويقام سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 60 قدماً في نادي دبي للإبحار، وسباق دبي للقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف، وتحدي دبي للتجديف في سد حتا، وقام معرض أوتو مادنيس للسيارات، وبطولة ريد بل كار بارك درفت في دبي أوتودروم، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة السباحة التنافسية، كما تقام بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة سيتزنس السطوة ضمن ألعاب مدارس دبي، وسباق الجري العمالي في منطقة المحيصنة الرابعة، وبطولة الكريكت ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة في نزل العمال بمنطقة جبل علي.