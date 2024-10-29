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الرياضة

إيسايلا.. الفرصة الأخيرة أمام الحصن!

إيسايلا.. الفرصة الأخيرة أمام الحصن!
29 أكتوبر 2024 15:21

فيصل النقبي (خورفكان) 
أصبح مصير المدرب الروماني دانييل إيسايلا مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين مرتبطاً بشكل كبير بنتيجة الفريق أمام دبا الحصن في الجولة السابعة، وذلك في اللقاء الذي يقام يوم السبت المقبل في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان. 
وربما تكون المباراة هي الفرصة الأخيرة للمدرب الذي يتعرض لانتقادات واسعة من قبل الكثير من جماهير النادي بسبب عدم الثبات على تشكيلة، وكذلك في بعض الأمور المتعلقة باللاعبين والاختيارات الفنية، وتطالب الجماهير بتغيير المدرب، والاستعانة بمدرب جديد، والضغط على مجلس الإدارة من أجل التغيير. 
من جانب آخر، يستعد الفريق للقاء الحصن، حيث قاد إيسايلا التدريبات بمشاركة جميع اللاعبين، ولا يعاني الفريق أية إصابات ما عدا عبدالله النقبي، الذي يُعالج منذ فترة من إصابة ألمت به، بعد انتقاله من شباب الأهلي للنادي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

 

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خورفكان
دبا الحصن
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