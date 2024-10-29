أمل جمال ضمن طاقم حكام مباراة إسبانيا وإنجلترا في مونديال الناشئات



دبي (الاتحاد)

ضمت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكمة الإماراتية الدولية أمل جمال إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة إسبانيا وإنجلترا، التي تقام الخميس على استاد فليكس سانشيز الأولمبي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة «الدومينيكان 2024».

ويتألف طاقم المباراة من اليابانية أساكا كويزمي (حكم ساحة)، والإماراتية أمل جمال (مساعد أول) والهندية ريوهلانج دار (مساعد ثان)، والدنماركية فريدة نيلسن (حكم رابع)، وإيليا رودريجيز (حكم خامس).

وكانت الحكمة أمل جمال قد شاركت في إدارة ثلاث مباريات، خلال مرحلة دور المجموعات، كحكم مساعد أول في مباراتي إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، والدومينيكان ونيوزيلندا، و«حكم خامس»، ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة إنجلترا والمكسيك.