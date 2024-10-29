تتويج أبطال تحدي سحب خورفكان للدراجات



الشارقة (الاتحاد)

توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين بالنسخة الرابعة من تحدي سحب خورفكان للدراجات، التي نظمها ضمن خطته للأنشطة الرياضية المجتمعية، بالتعاون مع نادي خورفكان، بمشاركة 150 متسابقاً من الجنسين في أربع فئات، إضافة إلى سباق أصحاب الهمم، تنافس المشاركون في السرعة وقوة التحمل بقطع مسافة 8 كلم من أمام فندق أوشيانيك، وصولاً إلى قمة استراحة السحب على ارتفاع 600 م فوق سطح البحر.

حضر السباق، وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعبدالله زينل، مدير الألعاب الرياضية بنادي خورفكان.

وفاز بلقب المواطنين، هلال الحربي، والثاني حسن سلطان، والثالث حربي البلوشي، وفي فئة المواطنات، حلت بالمركز الأول مروة سلمان، والثانية أمل النعيمي، والثالثة موزه المنصوري، وفي الفئة المفتوحة للرجال، كان اللقب من نصيب سليمان منوال، والثاني محمد فرج، والثالث إبراهيم الرفاعي، أما الفئة المفتوحة للسيدات فكانت من نصيب ماندانا مانشادي بالمركز الأول، والثانية مخبات أوموتزانوفا، والثالثة تيتيانا ياشينكو.

وأثنى الدكتور ياسر عمر الدوخي على الحماس الكبير الذي ظهر به المشاركون في السباق، وإثرائه بالتنافس المميز في تحطيم الأرقام، والوصول للمراكز الأولى، ما أضفى عليه إثارة كبيرة، وجعل النسخة الرابعة للحدث أكثر تميزاً وقال: سعدنا بالمشاركة الرائعة للدراجين، واستمتع الكل بهذه النسخة، وكان التنظيم مميزاً من النواحي كافة، ونشكر كل الجهات الراعية والداعمة والمساهمة، وكل من أسهم في خروج هذا الحدث بهذا الشكل المثالي الذي يعبّر عن تميز الفعاليات الرياضية المجتمعية دائماً في الإمارة، وتوفير كل أسباب النجاح لها، وبما يعبر عن قيمة الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع.