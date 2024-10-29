منتخبنا يكسب الباراجواي في بطولة العالم للبادل



الدوحة (وام)

حقق منتخب الإمارات فوزاً تاريخياً مساء أمس على حساب الباراجواي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره ببطولة العالم للبادل التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 2 نوفمبر المقبل على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش والبادل بمشاركة 16 من أقوى المنتخبات المصنفة على مستوى العالم. وحصد منتخبنا المصنف السادس عشر عالمياً، أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد تجاوزه المنتخب الباراجوياني المصنف السابع عالمياً بنتيجة 2-1 ليسجل المنتخب بداية مثالية في مشواره بالمونديال.

وانتهت المواجهة الاولى للثنائي فارس الجناحي وماجد الجناحي بنتيجة 2-6 و3-6 قبل أن يقلب منتخبنا الطاولة على نظيره الباراجوياني بفوزه بمجموعتين من دون رد في المباراة الثانية بواقع 6-2 و6-0 عن طريق الثنائي آرناو اياتس وفران خورادو وفوز الثنائي سيرجيو ايكاردو وانيجو جوفري في المباراة الثالثة بمجموعتين من دون مقابل بواقع 6-1 و6-0.

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة الثانية اليوم مع المنتخب الاسباني المصنف الثاني عالمياً قبل أن يواجه المكسيك المصنف العاشر عالمياً في المباراة الحاسمة بختام منافسات دور المجموعات.

وكانت نتائج القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبارغواي والمكسيك، حيث يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة.

وتضم بعثة منتخبنا سعيد المري الأمين العام لاتحاد البادل رئيساً، وسعود عبدالله بن ركن مديراً للمنتخب، والجهاز الفني بقيادة المدرب بورخا فيدال و8 لاعبين هم: فارس الجناحي، وماجد الجناحي، ومحمد المهيري، وسالم الهولي، وأرناو آياتس، وإنيجو جوفري، وسيرجيو إيكاردو،وفران خورادو.