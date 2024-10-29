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الرياضة

مدرب بايرن ميونخ: يمكننا اللعب على قمة جبال الهيمالايا!

مدرب بايرن ميونخ: يمكننا اللعب على قمة جبال الهيمالايا!
29 أكتوبر 2024 16:35

 

ميونخ (د ب أ)
نفى فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، ما تردد بأن سوء حالة أرضية الملعب ربما تؤثر بالسلب على أداء فريقه، عندما يحل ضيفا على ماينز في الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم غداً الأربعاء.
وفي العام الماضي، ودع بايرن المسابقة من نفس الدور على أرضية مبللة أمام ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني، في مفاجأة من العيار الثقيل، لكن كومباني قال للصحفيين إنه غير قلق بشأن حالة العشب في ملعب ماينز الذي ليس في حالة مثالية أيضاً.
أوضح كومباني «أحياناً يؤثر الملعب على مستوى اللعب. نحن لا نفكر في ذلك. يمكننا أيضاً اللعب على قمة جبال الهيمالايا. الأمر يتعلق بأن نكون الفريق الأفضل غداً ونفوز».
ويعتبر بايرن هو البطل التاريخي لبطولة كأس ألمانيا، حيث يمتلك 20 لقباً في المسابقة، لكنه لم يتوج بها منذ عام 2020 وكانت أفضل نتيجة له منذ ذلك الحين هي التأهل لدور الثمانية، بينما خرج من الدور الثاني في المناسبات الثلاث الأخرى.
أوضح المدرب البلجيكي أن فريقه يريد الآن إنهاء هذه السلسلة السلبية من أجل التأهل للمباراة النهاية، التي تقام في 24 مايو 2025 بالعاصمة الألمانية برلين.
أشار كومباني «لا يمكننا تغيير الماضي. الأمر يتعلق بما سنقوم به غداً. كل تركيزنا منصب على المباراة. لديّ ثقة لا حدود لها في الفريق».
من جانبه، صرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن «كان العام الماضي مخيبا للآمال. هدفنا هو الفوز غداً، والوصول إلى برلين. أي شيء يمكن أن يحدث في الكأس. يجب أن نكون مستعدين لذلك غداً. نريد الصعود للدور المقبل».
وأبدى كومباني رغبته في أن يلعب بايرن أمام ماينز بنفس الأداء الذي حقق من خلاله فوزه الكبير 5 / صفر على بوخوم بالدوري الألماني، أول أمس الأحد، ليتعافى من خسارته القاسية 1 / 4 أمام برشلونة الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا.
شدد مدرب بايرن «ماينز يتسم بالقوة في الالتحامات ويحاول الضغط من خلال تشكيلته المتماسكة. إنه خصم قوي - يمكنكم أن تروا ذلك في كل موقف. إنها مباراة كأس. لن تكون سهلة». واختتم كومباني تصريحاته قائلاً «سوف نستعد للمباراة ونتطلع إليها بفارغ الصبر. من المهم أن نستمر على نفس النهج».

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