أكرم عفيف أفضل لاعب في جوائز الاتحاد الآسيوي

سيول (أ ف ب)

أحرز مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم أكرم عفيف جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال حفل الاتحاد القاري في سيول، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونج وو.

والجائزة هي الثانية لعفيف بعد 2019 عندما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يساهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الحالي عندما استضافت قطر النهائيات.

وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للعرس القاري، وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.

وفاز سون هيونج مين، نجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2023، للمرة الرابعة، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023.

ولم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بالجائزة المرموقة أكثر من مرة باستثناء سون، الذي كان حصل عليها أعوام 2015 و2017 و2019، وهو ما يسلط الضوء على نجاحه في الاستمرار لفترة طويلة على القمة.

بعد موسم رائع آخر 2023 / 2024، قدم سون 32 عاماً أحد أكثر العروض تميزاً بالنسبة له في كأس أمم آسيا، وذلك خلال ربع نهائي المسابقة القارية التي استضافتها قطر مطلع العام الحالي. مع تأخر منتخب كوريا الجنوبية صفر / 1 أمام أستراليا، حيث كان الفريق على وشك الإقصاء، لكنه حصل على ركلة جزاء سجلها هوانج هي-تشان ليرسل المباراة إلى أشواط إضافية، ثم سدد سون ركلة حرة رائعة حسمت الفوز ليرسل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي. ينظر إلى سون على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل اللاعبين القادمين من قارة آسيا، كما تعول عليه جماهير كوريا الجنوبية في قيادة البلاد للصعود إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.