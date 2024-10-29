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الرياضة

نخبة الأبطال تخوض تحدي البطولة العالمية للترايثلون في دبي

نخبة الأبطال تخوض تحدي البطولة العالمية للترايثلون في دبي
29 أكتوبر 2024 19:05

 
دبي (الاتحاد)

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تستعد نخبة من أبطال العالم في رياضة الترايثلون لخوض منافسات حاسمة، مع تبقي أقل من شهر على انطلاق نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100، التي تستضيفها دبي نوفمبر القادم، ويمثل الحدث الجولة الختامية للبطولة العالمية للترايثلون تي 100 في نسختها الأولى، ومن المتوقع أن يشهد منافسة شرسة بين أفضل الرياضيين والرياضيات في العالم على الفوز باللقب، وتأكيد التفوق في مدينة تشتهر باستضافتها أبرز الأحداث الرياضية.
تتكون البطولة العالمية للترايثلون تي 100 من سبعة سباقات قوية ومثيرة، مصممة لتدفع رياضيي الترايثلون إلى تقديم أقصى ما لديهم عبر مجموعة من الوجهات العالمية الشهيرة، وتتميز بنمط منافسة غير مسبوق - السباحة لمسافة 2 كيلومتر، وركوب الدراجة لمسافة 80 كيلومتراً، والركض لمسافة 18 كيلومتراً.
وعلى مدار الموسم، جمع الرياضيون نقاطاً في سلسلة من السباقات العالمية التي أُقيمت في مدن عالمية مثل ميامي وسنغافورة وسان فرانسيسكو ولندن وإيبيزا ولاس فيجاس، وتمثل نهائيات دبي الفرصة الأخيرة لأفضل الرياضيين في تصنيف منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، لتحقيق نقاط إضافية في سعيهم للفوز بلقب البطولة العالمية للترايثلون تي 100 في نسختها الأولى.
وسيتم تحديد النتيجة الإجمالية لكل رياضي، من خلال مجموع أفضل ثلاثة أداءات لكل رياضي في الموسم، بالإضافة إلى نتيجته في نهائيات بطولة ترايثلون دبي تي 100. وإلى جانب تتويج الأبطال في أول نسخة من بطولة ترايثلون تي 100، فإن نهائيات ترايثلون دبي تي 100 ستشهد توزيع جوائز تصل قيمتها إلى رقم قياسي قدره 7 ملايين دولار.
ويبرز في فئة الر البلجيكي مارتن فان ريل، الذي سبق له المشاركة في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات. وكان البلجيكي قد حقق فوزه الأول في بطولة تي 100 في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تفوق على كايل سميث والألماني ريكو بوجن في سباق قصير على مسار «الهروب من الكاتراز» الشهير في سان فرانسيسكو. ثم أتبع ذلك بفوز مذهل في إيبيزا، ليصبح أول رجل يفوز مرتين في بطولة تي 100. ومن ثم حصوله على الميدالية الفضية في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الشهر، مما ضمن له المركز الأول في التصنيف العام للرجال. وفي زيارته الأخيرة إلى دبي، فاز فان ريل ببطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان 70.3» في عام 2022. ويأمل فان ريل في تكرار هذا النجاح، والفوز ببطولة تي 100.

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