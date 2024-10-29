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الرياضة

جوارديولا: فخورون بـ «ذهبية رودري» وهذا الأمر متروك لريال مدريد

جوارديولا: فخورون بـ «ذهبية رودري» وهذا الأمر متروك لريال مدريد
29 أكتوبر 2024 20:22


مانشستر (رويترز)
قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن رودري، لاعب وسط الفريق والمنتخب الإسباني، فاز بجائزة الكرة الذهبية عن جدارة رافضاً توجيه النقد لريال مدريد لما بدا من تجاهله لحفل توزيع الجوائز الذي أقيم، أمس الاثنين، قائلاً: إن القرار متروك لهم.
وقال جوارديولا قبل يوم من مواجهة توتنهام هوتسبر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء: «الفريق بأكمله والمشجعون فخورون به، لم نكن لنتخيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، أن يفوز أحد لاعبي سيتي بهذه الجائزة المرموقة».
وعندما سئل جوارديولا عن رأيه في إلغاء ريال مدريد رحلته لحضور الحفل في باريس تحسباً لعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، هز جوارديولا كتفيه قائلاً: «الأمر متروك لهم، إذا أرادوا تهنئة رودري فلا بأس بذلك، وإذا لم يريدوا فعل ذلك، فلا بأس أيضاً، نحن في مانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على تصرفات الأندية الأخرى».
وأشار المدرب الإسباني إلى أن مهاجم الفريق النرويجي إرلينج هالاند حضر الحفل العام الماضي بصفته أحد المرشحين للفوز بها بعد تسجيله «أكثر من 50 هدفاً والفوز بالثلاثية»، ليخسر الكرة الذهبية في النهاية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال جوارديولا «أخبرت هالاند أن مجرد وجوده ضمن المرشحين يجب أن يجعله سعيداً، وقد قلت نفس الشيء لرودري، في الموسم الماضي، كان هالاند يستحق الفوز، أجل، الجائزة تُحسم بتصويت الصحفيين. ليس مجموعة من الصفوة الذين يصوتون، بل أشخاص من جميع أنحاء العالم يقومون بذلك، وليست دولة واحدة. يوجد وجهات نظر مختلفة، وهذا ما يجعل كرة القدم رائعة، أليس كذلك؟»
وقال جوارديولا: إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز أيضاً، وهنأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على حصوله على جائزة أفضل مدرب، وأضاف «هذا الحدث يجب أن يكون ممتعاً، وعلى الناس أن يتقبلوا النتائج».
وقال المدرب الإسباني إنه ليس لديه مشكلة في تغيب هالاند عن حفل أمس الاثنين للسفر إلى السويد وتشجيع صديقه إريك بوتيم، الذي فاز بلقب الدوري السويدي أمس الاثنين مع مالمو.

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