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الرياضة

تن هاج متحدثاً عن إقالته من مانشستر يونايتد: بالتأكيد الأمر يتعلق بالألقاب

تن هاج
29 أكتوبر 2024 20:29

 
لندن (د ب أ)


يرى الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الفوز بلقب ثالث خلال ثلاثة مواسم قضاها في أولد ترافورد، كان سيمنح النجاح لمانشستر.

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مانشستر يونايتد يقيل تن هاج ويستعين موقتا بفان نيستلروي

وأُقيل المدرب الهولندي من منصبه أمس الاثنين بعد بداية باهتة للموسم، حيث فاز الفريق مرة واحدة في آخر ثماني مباريات على مستوى المسابقات كافة.
وكان المسمار الأخير في نعش تن هاج، أمس الأول الأحد، بعد الخسارة أمام ويستهام يونايتد 1-2 في الدوري الإنجليزي. وتوج تن هاج بلقبين مع مانشستر، هما كأس رابطة المحترفين في الموسم الأول له ثم كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.
ولدى سؤاله عما لو كان مانشستر قد فاز بلقب ثالث في الموسم الثالث له مع الفريق، كان سيعتبر نجاحاً للفريق، أوضح تن هاج «بالتأكيد، الأمر يتعلق بالألقاب، لا أريد أن أخوض في هذا الجدال مرة أخرى، لكني أعتقد أنها الحقيقة، لا يوجد الكثير من الألقاب للفوز بها».
وأشار «إذا فزت بلقب في كرة القدم الاحترافية، فهذا هو الشيء الأهم؛ لأن هذا ما تتوقعه الجماهير وما نتوقعه نحن، الفوز بلقب». وأوضح «لاحت لنا خمس فرص، أهدرنا واحدة، وكانت الأولى لنا في الدرع الخيري، ومازال لدينا أربع فرص أخرى».

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
ايريك تن هاج
البريميرليج
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