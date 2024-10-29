عبدالله النيادي: الإمارات «الوجهة الأبرز» والنموذج الأمثل لتطور «المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات رائعة، بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار 3 أيام في «فيستفال أرينا دبي»، بمشاركة 235 لاعباً ولاعبة يمثلون 44 نادياً من داخل وخارج الدولة، وذلك تحت إشراف وتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة فعالياته وخططه المتواصلة لتطوير مسيرة اللعبة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة، أجواء تنافسية رائعة، أسفرت عن نزالات مثيرة ومواجهات محتدمة بين المتأهلين للدور النهائي، الذي شهد 38 نزالاً تابعها عن قرب حضور جماهيري كبير أثرى البطولة، وحقق الإضافة المميزة لمسيرة البطولة، التي أسهمت بتوفير تجارب احتكاك فعلية واكتساب خبرات جديدة للمشاركين، ما ينعكس إيجاباً على رفع المستوى الفني للاعبين والأندية المشاركة من الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الأردن، سلطنة عُمان، ليبيا، العراق، تونس، أوزبكستان، الصين.

حضر منافسات اليوم الختامي، وشارك في تتويج الفائزين في البطولة، عبدالرحمن الياسر، القنصل العام لدولة ليبيا في دبي والإمارات الشمالية، محمد الزروق الشريف، نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد طارق المهيري وعلي خوري، إضافة إلى سعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وجمشيدبيك بيكمورودوف، الأمين العام لاتحاد أوزبكستان للمواي تاي.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن صدارة أبوظبي مواي تاي للترتيب العام للأندية المشاركة، برصيد 13 ميدالية متنوعة، (7 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزيتان)، وجاء بالمرتبة الثانية فريق (UAM) بمجموع 10 ميداليات (7 ذهبيات، 1 فضية، وبرونزيتان)، فيما حل بالمرتبة الثالثة كولوسيوم مواي تاي برصيد 13 ميدالية، (5 ذهبيات، 6 فضيات، وبرونزيتان).

من جانبه، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «بداية يسرنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه المتواصل لتحقيق التفوق والتطور لرياضة المواي تاي، التي تشهد نقلة نوعية بفضل دعم ورعاية سموه لمسيرة الاتحاد الذي يولي أهمية كبيرة لمواصلة تقديم كافة محاور التطوير والتقدم بمسيرة المواي تاي، بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات الكبيرة لرياضة الإمارات، خلال الفترات الماضية».

وتابع: «نفخر بنجاحات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، وما شهدته من مشاركة إقليمية وقارية بجانب الأندية المحلية والمستويات الفنية المميزة، في ظل مواجهات تنافسية قوية أكدت زيادة عدد الممارسين للرياضة وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد».

أضاف: «تمثل مشاركة 235 لاعباً ولاعبة يمثلون 44 نادياً من داخل الإمارات وخارجها في الحدث مكسباً جديداً لأجندة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، ويعكس مدى التفاعل الكبير للاتحادات المشاركة والأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، بعد أن أصبحت الإمارات الوجهة الأبرز، والنموذج المثالي للتطور الكبير الذي تعاصره رياضة المواي تاي، متقدماً بالتهنئة لجميع الفائزين»، مشيداً بأداء جميع المشاركين في البطولة الداعمة لخططنا لتوسيع قاعدة اللعبة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان.