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الرياضة

العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري بثلاثية

العين يودع كأس القارات للأندية أمام الأهلي المصري بثلاثية
29 أكتوبر 2024 23:10

مراد المصري (أبوظبي)
خسر العين أمام الأهلي المصري 0-3، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، على كأس «فيفا أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ»، ليودع «الزعيم» منافسات كأس القارات للأندية من الدور ربع النهائي، فيما تأهل بطل مصر إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام على كأس التحدي، يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.سجل أهداف الأهلي وسام أبوعلي في الدقيقة 32، إمام عاشور في الدقيقة 55، ومحمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
دفع هيرنان كريسبو مدرب العين بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، بندر الأحبابي وكوامي وكاردوسو وإيريك في الدفاع، وبارك يونج ويحيى نادر وبلاسيوس ومحمد عباس وكاكو في وسط الميدان، وسفيان رحيمي كمهاجم.
سقط سفيان رحيمي بعد احتكاك مع مدافع الأهلي خلال انطلاقته نحو مرمى الأهلي، إلا أن الحكم طلب استمرار اللعب في الدقيقة الثانية من اللقاء، وسط مطالبات من كريسبو بالعودة إلى تقنية الفيديو.
رد الأهلي بأكثر من هجمة منظمة وخطيرة، وسط تألق من الحارس خالد عيسى الذي تصدى لتسديدة حسين الشحات بمواجهته داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة من رامي ربيعة تصدى لها الحارس بمساعدة العارضة وسط ضغط كبير من الفريق المصري في أول عشر دقائق.
جاءت أول محاولات العين الحقيقية بعد انطلاقة من إيريك الذي اخترق مدافعي الأهلي ودخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية لم تجد من يتابعها أمام المرمى في الدقيقة 26.
استغل وسام أبوعلي مهاجم الأهلى هفوة من يحيى نادر لاعب العين ليخطف الكرة ويودعها داخل الشباك معلناً عن الهدف الاول في الدقيقة 32.
اقترب العين من إدراك التعادل بعد كرة عرضية عالية من كاكو ارتقى لها بارك وحولها برأسه فوق المرمى في الدقيقة 36.
جرب بلاسيوس خيار التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت أرضية زاحفة بعيدة عن المرمى قبل نهاية الشوط الأول.
استهل الأهلي الشوط الثاني بمحاولة اقتناص هدف ثانٍ، وتمر تسديدة إمام عاشور فوق مرمى العين في الدقيقة 48.
أثمرت محاولات الأهلي عن تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة إثر قطع الكرة من يحيى نادر، ليسدد إمام عاشور الكرة العرضية العالية التي وصلته بلعبة فنية مميزة داخل شباك العين في الدقيقة 55.
توغل سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته تاهت بين مدافعي الأهلي قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.
حصل العين على ركلة حرة مباشرة سددها سفيان رحيمي وارتدت من حائط الصد في الدقيقة 85.
وأضاف الأهلي الهدف الثالث من ركلة جزاء تسبب بها كاردوسو، ليسجلها محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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