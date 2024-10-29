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الرياضة

أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2023

أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2023
30 أكتوبر 2024 00:59

معتز  الشامي  (سيؤول)

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سلمان بن إبراهيم يتوج الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي 2023

شهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023، الذي أقيم في قصر السلام الكبير بجامعة «كيونج هي» في العاصمة الكورية سيؤول، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، رئيس مؤسسة الحلم الآسيوي، وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.
وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بتتويج أكرم عفيف، لاعب المنتخب القطري ونادي السد، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، في حين نالت الأسترالية كيكو سيكي جائزة أفضل لاعبة.
وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي السنوية، مؤكداً أحقيتهم في التتويج بالجوائز عطفاً على مردودهم المتميز خلال الموسم الكروي الآسيوي، ولافتاً إلى أن الجميع فائزون في هذا التجمع القاري الكبير الذي يحرص فيه الاتحاد الآسيوي على تكريم المنجزين على امتداد موسم كامل من البذل والعطاء والتميز والالتزام.
وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن حفل الجوائز السنوي يتوج نجاحات كرة القدم الآسيوية في عام 2023، وذلك من خلال المحطات البارزة التي عززت وحدة وتضامن أسرة اللعبة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، إلى جانب العديد من البطولات القارية التي كانت محل التقدير والاعتزاز.
وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتسليم جائزة ماسة آسيا إلى جياني إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديراً لجهوده المخلصة في خدمة كرة القدم الآسيوية.
وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بجهود إنفانتنيو في تطوير التعاون البناء بين الاتحادين الآسيوي والدولي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، منوهاً بدوره الواضح في دعم منظومة الكرة الآسيوية على مختلف الأصعدة.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فخره بالحصول على جائزة ماسة آسيا مبدياً شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على هذا التكريم بما يمثله من حافز لمواصلة الشراكة المثمرة بين الاتحادين الآسيوي والدولي.
وحصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة، وسلم معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجائزة إلى ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي.
وتأتي الجائزة تقديراً من الاتحاد الآسيوي للاتحاد السعودي لكرة القدم، نظير الجهود المبذولة في القارة الآسيوية للمساهمة في تطوير كرة القدم، ومنها المساهمة في المشاريع الكروية، والتفاعل مع البرامج والمبادرات المقررة من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى المساهمة في الاستضافات الكروية، والمواءمة مع الاتحاد الآسيوي فيما يخدم الخطط والاستراتيجيات.
وقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة جائزة تقدير خاصة للاتحاد القطري لكرة القدم تسلمها رئيس الاتحاد جاسم البوعينين تقديراً لنجاح دولة قطر في استضافة نهائيات كأس آسيا 2023. وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اعتزازه البالغ بالنجاح التاريخي لدولة قطر في استضافة نهائيات كأس آسيا، مؤكداً أن تلك النسخة شكلت علامة فارقة في تاريخ البطولة ورسمت صورة رائعة لكرة القدم الآسيوية عبر نجاحاتها الفنية والتنظيمية والجماهيرية.

سلمان بن إبراهيم آل خليفة
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جائزة أفضل لاعب في آسيا
سيؤول
السعودية
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