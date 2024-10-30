ليفركوزن ولايبزج يستعرضان في كأس ألمانيا

برلين (أ ف ب)



واصل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وبلغ ثمن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم من دون عناء، وذلك بفوزه على ضيفه إلفرسبورج من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-0.

وحسم ليفركوزن الذي أحرز الموسم الماضي لقب الدوري أيضاً للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى وصوله إلى نهائي «يوروبا ليج»، حيث مني بهزيمته الوحيدة للموسم على يد أتالانتا الإيطالي 0-3، بطاقة ثمن النهائي في الشوط الأول بعدما سجل فيه الأهداف الثلاثة.

وسجل التشيكي باتريك شيك الهدفين الأولين في الدقيقتين 2 و9، ثم أضاف الإسباني أليكس جارسيا الثالث في الدقيقة 36.

وبعد تعادلين خارج الديار مع بريست الفرنسي 1-1 في دوري أبطال أوروبا وفيردر بريمن 2-2 في الدوري، عاد فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو إلى سكة الانتصارات، وتحضر بشكل جيد لما ينتظره الجمعة في «باي أرينا» أيضاً حين يتواجه مع وصيفه شتوتجارت في المرحلة التاسعة من «البوندسليجا»، قبل أن يسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول الثلاثاء في دوري الأبطال.

وعلى غرار ليفركوزن، لم يجد لايبزج الذي تصدر ترتيب الدوري مشاركة مع بايرن ميونيخ، صعوبة لبلوغ ثمن النهائي، بفوزه على ضيفه سانت باولي 4-2.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن (12 و30) والنمساوي كريستوف باومجارتنر (17) والنرويجي أنتونيو نوسا (80) أهداف لايبزج، مقابل هدفين للغيني مورجن جيلافوجي (28) والسويدي إريك سميث (59).

وتأهل أيضاً شتوتجارت بفوزه على وصيف بطل الموسم الماضي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية بهدفين لفولتيماده (14) وكريس فوهريخ (76)، مقابل هدف لبوريس تومياك (43 من ركلة جزاء).

وفاز كولن على هولشتاين كيل بثلاثية لتيم ليمبرله (8) ولوكا فالدشميدت (84 و97)، وأوجسبورج على شالكه من الدرجة الثانية بثلاثية أيضاً للفرنسي أليكسيس كلود-موريس (26) وأرنه ماير (87) والكونغولي صامويل إيسيندي (90).