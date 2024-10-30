الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن ولايبزج يستعرضان في كأس ألمانيا

ليفركوزن ولايبزج يستعرضان في كأس ألمانيا
30 أكتوبر 2024 07:53

برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
فولفسبورج يطرد دورتموند من كأس ألمانيا
مدرب بايرن ميونخ: يمكننا اللعب على قمة جبال الهيمالايا!


واصل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وبلغ ثمن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم من دون عناء، وذلك بفوزه على ضيفه إلفرسبورج من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-0.
وحسم ليفركوزن الذي أحرز الموسم الماضي لقب الدوري أيضاً للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى وصوله إلى نهائي «يوروبا ليج»، حيث مني بهزيمته الوحيدة للموسم على يد أتالانتا الإيطالي 0-3، بطاقة ثمن النهائي في الشوط الأول بعدما سجل فيه الأهداف الثلاثة.
وسجل التشيكي باتريك شيك الهدفين الأولين في الدقيقتين 2 و9، ثم أضاف الإسباني أليكس جارسيا الثالث في الدقيقة 36.
وبعد تعادلين خارج الديار مع بريست الفرنسي 1-1 في دوري أبطال أوروبا وفيردر بريمن 2-2 في الدوري، عاد فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو إلى سكة الانتصارات، وتحضر بشكل جيد لما ينتظره الجمعة في «باي أرينا» أيضاً حين يتواجه مع وصيفه شتوتجارت في المرحلة التاسعة من «البوندسليجا»، قبل أن يسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول الثلاثاء في دوري الأبطال.
وعلى غرار ليفركوزن، لم يجد لايبزج الذي تصدر ترتيب الدوري مشاركة مع بايرن ميونيخ، صعوبة لبلوغ ثمن النهائي، بفوزه على ضيفه سانت باولي 4-2.
وسجل الدنماركي يوسف بولسن (12 و30) والنمساوي كريستوف باومجارتنر (17) والنرويجي أنتونيو نوسا (80) أهداف لايبزج، مقابل هدفين للغيني مورجن جيلافوجي (28) والسويدي إريك سميث (59).
وتأهل أيضاً شتوتجارت بفوزه على وصيف بطل الموسم الماضي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية بهدفين لفولتيماده (14) وكريس فوهريخ (76)، مقابل هدف لبوريس تومياك (43 من ركلة جزاء).
وفاز كولن على هولشتاين كيل بثلاثية لتيم ليمبرله (8) ولوكا فالدشميدت (84 و97)، وأوجسبورج على شالكه من الدرجة الثانية بثلاثية أيضاً للفرنسي أليكسيس كلود-موريس (26) وأرنه ماير (87) والكونغولي صامويل إيسيندي (90).

 

كأس ألمانيا
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
لايبزج
شتوتجارت
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
مصطفي فهمي.. وداعاً
الترفيه
مصطفي فهمي.. وداعاً
اليوم 10:23
"أدنوك للحفر"
اقتصاد
3.77 مليار درهم إيرادات "أدنوك للحفر" في الربع الثالث
اليوم 10:14
موضوعية
التعليم والمعرفة
خبراء: تغير المناخ يجعل درجات الحرارة أكثر فتكاً
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©