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الرياضة

النصر ورونالدو يتجرعان «كأس العذاب»!

النصر ورونالدو يتجرعان «كأس العذاب»!
30 أكتوبر 2024 08:11

الرياض (أ ف ب)

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اقترب الهلال خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب كأس السعودية لكرة القدم، بعد تأهله إلى ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه الطائي 4-1 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد.
سجل عبدالله الحمدالله (5 و49 ) وخالد الغنام (38) والبرازيلي ماركو ليوناردو (53) أهداف الهلال، فيما كان هدف الطائي من نصيب أحمد الجويد (7).
وعاد الهلال رقم الأهلي بعدد المباريات المحلية المتتالية من دون هزيمة، بعدما وصل إلى المباراة 55 «50 انتصاراً مقابل 5 تعادلات».
وتعود الهزيمة الأخيرة للهلال على الصعيد المحلي إلى 23 مايو 2023 على يد العدالة 0-2 في الدوري، فيما حقق الأهلي سلسلته بين 2014 و2016.
وسيكون الهلال أمام فرصة الانفراد بالرقم القياسي، حين يخوض الجمعة المرحلة التاسعة من الدوري ضد جاره وغريمه النصر الذي ودع الكأس، بخسارته على أرضه أمام التعاون 0-1.
وشهد اللقاء ضد الطائي مشاركة لاعب أجنبي وحيد في التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس هو ماركوس ليوناردو.
وتلقى النصر خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بسقوطه على ملعبه أمام التعاون بهدف سجله وليد الأحمد في الدقيقة 71 من اللقاء الذي أضاع خلاله البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل بإضاعته ركلة جزاء (99).
والهزيمة أمام التعاون شكلت التعثر الثاني للنصر مع بيولي، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الخلود 3-3 في المرحلة الثامنة من الدوري.
وشهد اللقاء تواجد المدرب الجديد-القديم لمنتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينالد، من أجل متابعة لاعبي الفريقين، وذلك استعداداً للمعسكر القادم لـ «الأخضر» في تصفيات كأس العالم 2026.
وأنهى الرائد مغامرة النجمة الذي يلعب في دوري المستوى الثاني، بالفوز عليه 1-0 سجله صالح العمري (38).
وأكمل النجمة اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد أسامة البواردي (31).
واحتسب الحكم ركلة جزاء للنجمة، بعد العودة لتقنية «في أيه آر»، لكن مشاري سنيور فشل في ترجمتها (45).
وحصل الفيحاء على بطاقة التأهل، بعد الفوز على العربي من المستوى الثاني بهدف للأوروجوياني رينسو لوبيس (43).

 

السعودية
الهلال السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
التعاون
ستيفانو بيولي
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