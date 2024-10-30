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الرياضة

فولفسبورج يطرد دورتموند من كأس ألمانيا

فولفسبورج يطرد دورتموند من كأس ألمانيا
30 أكتوبر 2024 09:30

فولفسبورج (رويترز)

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سجل يوناس فيند هدفاً في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليساعد فولفسبورج على انتزاع الفوز 1-صفر من ضيفه بروسيا دورتموند، في الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، ليزيد من سلسلة هزائم دورتموند المتتالية مؤخراً.
وهذه الهزيمة الثالثة التي يتلقاها دورتموند في أسبوع، بعد خسارته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ثم أمام أوجسبورج في الدوري يوم السبت، وتزيد النتيجة من الضغوط على مدربه نوري شاهين الذي يعاني بالفعل من مشاكل.
وبدأ الفريق الزائر المباراة بشكل جيد، وحصل على عدد من الفرص، بدأت عن طريق ماكسيميليان بيير غير المراقب في الدقيقة 14، ثم سيرو جيراسي بعد الاستراحة.
وفشل دورتموند في استغلال الفرص التي أتيحت له، وأصبح صاحب الأرض أقوى في وقت متأخر من المباراة.
وسدد تياجو توماس كرة اصطدمت بالقائم في بداية الشوط الإضافي الأول، ثم أبعد رامي بن سبعيني مدافع دورتموند ضربة رأس من فيند في الدقيقة 114.
وسجل فيند لاعب منتخب الدنمارك هدف الفوز من مسافة قريبة في الدقيقة 117.

 

ألمانيا
كأس ألمانيا
فولفسبورج
دورتموند
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