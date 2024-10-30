الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة السابعة



الشارقة (وام)



أحرز الشارقة لقب كأس الإمارات للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على النصر 25-23، في المباراة الأخيرة من المسابقة على صالة نادي الشارقة.

وحقق الشارقة اللقب بـ«العلامة الكاملة» من 6 انتصارات، في البطولة التي أقيمت بمشاركة 7 فرق.

وكان الشارقة قد حسم اللقب من الجولة الماضية، بعد فوزه على الوصل 33-22، لينتظر التتويج بختام المسابقة.

توج الفريق البطل، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ونبيل عاشور، رئيس اتحاد كرة اليد، بحضور خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبد اللطيف ناصر الفردان، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة الألعاب الفردية، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.