قرعة نهائيات «محترفات التنس» في الرياض

الرياض (د ب أ)



أقيمت قرعة نهائيات بطولة رابطة محترفات التنس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي، وبإشراف من وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن تقام المسابقة في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر القادم .

وأسفرت القرعة عن مجموعتين في فئة الفردي، إذ ضمت المجموعة الأولى «الأرجوانية» كلاً من: البيلاروسية أرينا سابالينكا، والإيطالية جاسمين باوليني، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والصينية شينج كينوين.

في المقابل، جاءت كل من البولندية إيجا شفيونتيك، والأميركية كوكو جوف، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا في المجموعة الثانية «البرتقالية».

وتضمنت منافسات «فئة الزوجي» مجموعتين، إذ سيلعب في المجموعة الأولى «الخضراء»، الأوكرانية ليودميلا كيتشينوك واللاتفية إيلينا أوستابينكو، والصينية شيه سو وي والبجليكية إليز ميرتينز، والأميركية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز، والتشيكية كاترينا سينياكوفيا والأمريكية تايلور تاونسند. أما المجموعة الثانية «البيضاء»، تضم كلاً من الكندية جابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف، والإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني، والأميركيتين كارولين دولهايد وديزيراي كراوتشيك، والصينية هاو-تشينج تشان والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

الجدير بالذكر أن الجوائز المالية للبطولة تزيد على 15 مليون دولار، فيما أزاح الاتحاد السعودي للتنس الستار عن ملعب البطولة، والذي استغرق بناؤه 5 أيام، بمشاركة فريق مكون من 15 أخصائياً، مع استخدام 462 لوحاً خشبياً؛ لتشكيل القاعدة، إلى جانب تجهيز ثلاثة ملاعب تدريبية إضافية.