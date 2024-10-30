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الرياضة

أتلتيكو مينيرو إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

أتلتيكو مينيرو إلى نهائي كأس ليبرتادوريس
30 أكتوبر 2024 11:34

 
بوينوس أيرس (أ ف ب)

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حجز أتلتيكو مينيرو البرازيلي مكاناً له في نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم، بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه ريفر بلايت الأرجنتيني على ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس.
وكان أتلتيكو مينيرو، حامل لقب 2013، قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ النهائي، بفوزه ذهاباً على أرضه 3-0 بفضل ثنائية المخضرم ديفرسون وهدف ثالث لباولينيو.
وفي مباراة الإياب، سيطر فريق المدرب مارسيلو جاياردو على المجريات، وسدد 35 مرة على مرمى أتلتيكو، مقابل خمس مرات للفريق البرازيلي، لكن الفريق الأرجنتيني عجز عن هز الشباك، أمام دفاع صلب لتشكيلة أتلتيكو التي يشرف عليها المدافع الأرجنتيني الدولي السابق جابريال ميليتو.
ويلاقي أتلتيكو مينيرو في النهائي الفائز بين مواطنه بوتافوجو وبينيارول الأوروجوياني الأربعاء.
وسيكون النهائي مواجهة برازيلية على الأرجح للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، بعد الفوز الكبير 5-0 ذهاباً، ما وضعه على عتبة النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وسيطرت الفرق البرازيلية على لقب البطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا، في آخر خمس سنوات، فيما يحمل إندبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي بسبعة ألقاب أمام مواطنه بوكا جونيورز (6) وبينيارول (5).

أميركا الجنوبية
كأس ليبرتادوريس
أتلتيكو مينيرو
ريفر بلايت
البرازيل
الأرجنتين
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