«الإمارات للدراجات» يتصدر التصنيف الدولي للموسم الثاني على التوالي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق الإمارات للدراجات، المشارك في طواف العالم للاتحاد الدولي موسم 2024، بحصوله على المركز الأول في تصنيف فرق طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات للمرة الثانية في عامين.

بعد تحقيق الإنجاز نفسه في عام 2023، انطلق فريق الإمارات في عام 2024 بهدف تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، وقد حقق الفريق هذا الهدف بأسلوب رائع، مسجلاً 81 انتصاراً، وفي المجمل، حقق 20 دراجاً مختلفاً من الفريق الفوز، مما يُبرز عمق المواهب في المجموعة.

قاد تادي بوجاتشار جهود الفريق مرة أخرى، ليختتم العام كأفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي، حيث كان موسم بوجاتشار مميزاً بإنجازه الرائع في الفوز بجيرو دي إيطاليا وطواف فرنسا، ليصبح أول دراج يحقق هذا الفوز الثنائي المرموق منذ 54 عاماً، ثم أضاف لقب بطولة العالم إلى سجله، ليحقق ثلاثية تاريخية، ويصبح ثالث دراج يحقق هذا الإنجاز، كما حقق انتصارات في سباقات اليوم الواحد، بما في ذلك انتصاراته في السباقات الكبرى مثل لييج- باستون- لييج ولومبارديا.

وقال ماورو جيانتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي: «تحقيق المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات للموسم الثاني على التوالي هو نتيجة العمل الجاد والتفاني من جميع أفراد الفريق، بدءاً من الموظفين، وصولاً إلى الدراجين، ونسعى دائماً لأن نكون أفضل فريق في العالم، ومن الواضح الآن أن جهودنا تؤتي ثمارها، وهذا يدل على الدعم والتفاني من جانب دراجينا، والإدارة، والفريق الداعم، والرعاة، وبالطبع، دولة الإمارات، وأشعر بفخر كبير لما حققناه، وسنواصل العمل بجد لتحسين أدائنا، والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات في 2025».

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات: «إنه لشرف عظيم أن نتلقى هذه الجائزة مرة أخرى، وأنا فخور جداً بكل فرد في الفريق، هذا العام حطمنا العديد من الأرقام القياسية، سواء على الطرقات أم خارجها، وأنا سعيد للغاية لتادي وجميع الدراجين، فالأثر الذي يحققونه هنا في الإمارات لا يمكن إنكاره.. إن المشاركة في رياضة ركوب الدراجات في الإمارات في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونجاح فريق الإمارات يتصدر هذه الحركة، إن هذا الإنجاز من شأنه أن يجعل الدراجين والإدارة والموظفين والرعاة يشعرون بالفخر الكبير، الفريق يتصدر عالم ركوب الدراجات مرة أخرى، وأنتظر بفارغ الصبر لمشاهدة منافساتهم في 2025».

وعبّر عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته، وقال: «إنها لحظة فخر لأبوظبي والإمارات، هذا الإنجاز يعزز الاستثمارات المستمرة في رياضة الدراجات في المنطقة، ما يجعلها أكثر وصولاً لمجتمعاتنا، إن تأثير هذا الفريق الرائع، سواء في أبوظبي أم على مستوى العالم، لا يمكن إغفاله، لقد كانت نجاحات الفريق، خاصة في الموسمين الأخيرين، مصدر إلهام لنا جميعاً، ونتطلع إلى دعم الفريق لسنوات مقبلة».