«العملاق يوكيتش» ينقذ دنفر



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أنقذ العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس من الخسارة، عندما خاض وقتاً إضافياً للمرة الثانية في يومين، وتغلب على مضيفه بروكلين نتس 144-139، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه».

وبعد فوزه على تورونتو رابتورز بتمديد الوقت 127-125، خاض دنفر وقتاً إضافياً جديداً على أرض بروكلين، حيث تألق يوكيتش صاحب 29 نقطة، 18 متابعة و16 تمريرة حاسمة، محققاً «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).

وهذه «التريبل دابل» الـ 150 في مسيرة العملاق الصربي البالغ 29 عاماً وطوله 2.11 متر.

نجح أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات «2021, 2022, 2024»، وصاحب 40 نقطة في سلة تورونتو، بتسجيل رمية «هوك» قبل 9 ثوان من نهاية الوقت، ليرسل المباراة إلى الشوط الإضافي، أضاف أربع نقاط بعدها، ليمنح دنفر، حامل لقب «أن بي أيه» في 2023، فوزه الثاني في أربع مباريات.

يحقق دنفر الذي يضم النجمين الكندي جمال موراي «24 نقطة» وأرون جوردون «24 نقطة» بداية بطيئة هذا الموسم ويحتل راهناً المركز 12 في المنطقة الغربية.

ولدى الخاسر، كان الألماني دنيس شرودر أفضل مسجل، مع 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة، وأضاف كام توماس 26 نقطة وكاميرون جونسون 20.

وبعد خمسة أشهر من تغلبه على مينيسوتا في نهائي المنطقة الغربية 4-1، فاز دالاس مافريكس على مضيفه 120-114، بفضل كايري إرفينج صاحب 35 نقطة، بينها 6 ثلاثيات من 8 محاولات.

قال إرفينج بعد الفوز الثالث لفريقه هذا الموسم، مقابل خسارة واحدة: «تمتعنا بالمرونة وفهمنا خطة اللعب، لقد سجلوا الكثير من الثلاثيات».

تابع: «نعرف هذا الفريق جيداً، وهم يعرفوننا أيضاً، لذا أدركنا أنها ستكون مواجهة شخصية، كانت المشاعر شديدة، لذا أنا ممتن للقدوم إلى هنا وتحقيق الفوز».

وأضاف النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي عانى صابة في فخذه في الربع الأول 24 نقطة، 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

ورغم تسجيله 37 نقطة، بينها 7 ثلاثيات من 13 محاولة، إلا أن نجم مينيسوتا أنتوني إدواردز خسر كرة في نهاية المواجهة كانت كفيلة باقترابه من دالاس.

وتابع إرفينج: «لا زلنا نتأقلم والكيمياء تتحسن فيما بيننا».

وبدون موزعه المخضرم ستيفن كوري الذي خرج مصاباً بكاحله في المباراة الأخيرة ضد لوس أنجلوس كليبرز، فاز جولدن ستايت ووريرز على ضيفه نيوأورليانز بيليكانز 124-106.

وفي غياب كوري والكندي أندرو ويجنز، تألق بادي هيلد مسجلاً 28 نقطة، بينها 7 ثلاثيات من 11 محاولة، فيما كان زيون وليامسون أفضل مسجل لبيليكانز مع 31 نقطة، وأضاف براندون إنجرام 30 نقطة.

ويغيب الموزع كوري عن المباراة التالية ضد بيليكانز الأربعاء، إذ يخضع لفحوص إضافية يوم الجمعة.

وفي مباراة رابعة، فاز ساكرامنتو كينجز على مضيفه يوتا جاز 113-96، ليعاني الأخير خسارته الرابعة توالياً، ويقبع في ذيل ترتيب الدوري، بالتساوي مع ديترويت بيستونز.

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس أفضل مسجل لساكرامنتو مع 28 نقطة و11 متابعة، وأضاف كل من ديمار ديروزان وديأرون فوكس 20 و19 نقطة توالياً.