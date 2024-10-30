«كأس زايد» للخيول العربية في تولوز «الخميس»

عصام السيد (أبوظبي)

تنطلق بمضمار تولوز الفرنسي، غداً الخميس، كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحدي «البريدرز الكلاسيكي» للفئة الأولى، ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويشارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 7 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول في أوروبا.

وأقوى الخيول المرشحة للفوز «متباهي عذبة»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والذي يدافع عن اللقب الذي أحرزه في العام الماضي، وحقق ابن «جلنار الخالدية» 3 انتصارات من إجمالي 8 مشاركات.

وينافس على اللقب الذي يعد جوهرة سباقات مضمار تولوز الفرنسي العشبي، الجواد «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد أيضاً، وقيادة الفارس مايكل فورست، وتمكن ابن «نيشان» من تحقيق 4 انتصارات من إجمالي 15 مشاركة.

ويعد «أكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف المدرب دي موريسون، وقيادة اورتيز مندزابل، الحصان الأسود في السباق، حيث حقق ابن «نيشان» الفوز بسباق بري كسبروي للفئة الأولى، بمضمار دوفيل من قبل.

وتسعي الفرس «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، لقلب الطاولة على الذكور، حيث حققت ابنة «أزادي» 7 انتصارات في تاريخ مشاركاتها في السباقات.

وتقوم قناة ياس الرياضية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، ويحظى المهرجان بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.