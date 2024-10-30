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الرياضة

اتحاد الجودو ينظم بطولة الإمارات للفئات العمرية

اتحاد الجودو ينظم بطولة الإمارات للفئات العمرية
30 أكتوبر 2024 12:46

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الجودو بطولة الإمارات، يوم السبت المقبل، بالصالة الجديدة في بني ياس، وتشمل فئات الشباب والشابات والناشئين والناشئات، من المواطنين والمقيمين، الذكور والإناث.
وأغلق باب التسجيل، وسط تجاوب كبير من الأندية، وتقام البطولة برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد.
وشهدت الصالة الجديدة قبل الافتتاح الرسمي، إقامة كأس الاتحاد بمشاركة الأندية والمراكز الأعضاء، وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب الناشئين والشباب، وسط منافسة قوية من كلباء وخورفكان والشارقة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وخورفكان.
وشهدت كأس الاتحاد للأشبال التي نظمها اتحاد الجودو، بصالة ناشئة خورفكان تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بلقب للبراعم فئة تحت 13 سنة، مما يعنى توزيع ألقاب بداية الموسم، لتكتسب ثالث بطولات الاتحاد لتلك الفئات والأعمار أهمية تنافسية، سعياً للمزيد من النقاط للفوز بدرع التفوق العام.
وحددت اللائحة أعمار فئة الناشئين والناشئات تحت 18 سنة مواليد «2007 و2008 و2009»، وسمحت اللائحة بمشاركة 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، من بينهم 3 مواطنين ومقيم، ويمكن أن يكونوا جميعاً من المواطنين، وتطبق الشروط نفسها على فئة الشباب والشابات تحت 21 سنة من مواليد «2006 و2005 و2004».
ويجرى الميزان الرسمي بالصالة الجديدة في بني ياس، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والفجيرة للفنون القتالية، بهدف إراحة الفرق المشاركة.

الإمارات
الجودو
بني ياس
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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