أكاديمية الجزيرة تتصدر «قائمة الموهوبين»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدرت أكاديمية نادي الجزيرة قائمة أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، على صعيد الأكثر تدريباً للمواهب التي تواصل مسيرتها مع الفريق الأول، سواءً مع «فخر أبوظبي» نفسه، أو في أندية أخرى، بحسب دراسة قام بها مرصد كرة القدم الدولي، شملت أبرز الدوريات حول العالم.

وقامت أكاديمية الجزيرة بتدريب 25 لاعباً، خلال مسيرتهم في الفئات السنية، منهم 14 لاعباً مستمرون مع «فخر أبوظبي»، فيما يكمل الـ11 الآخرون مسيرتهم في أندية أخرى.

وجاء بعد ذلك شباب الأهلي والوحدة بإجمالي 20 لاعباً لكل منهما، منهم 9 لاعبين في الفريق الأول لـ «الفرسان»، فيما يوجد مع «العنابي» 5 لاعبين فقط، ويكمل الآخرون مسيرتهم مع أندية أخرى.

وفي القائمة العين هناك 15 لاعباً، منهم 7 في صفوفه، وبني ياس 13 لاعباً منهم 8 مع الفريق، ثم الوصل بـ 12 لاعباً، منهم 7 في صفوفه أيضاً.

على الصعيد العالمي، تصدر بنفيكا البرتغالي القائمة، بإجمالي 94 لاعباً، منهم 8 مع الفريق حالياً، وبوكا جونيورز الأرجنتيني «93 لاعباً» منهم 16 مع الفريق، وبرشلونة «81 لاعباً، منهم 12 في الفريق الأول.

وعربياً، تصدر السد القطري القائمة، بإجمالي 32 لاعباً، يوجد في صفوفه 12 منهم، والهلال السعودي بـ 26 لاعباً، ويستمر معه 3 لاعبين فقط، والأهلي السعودي «26 لاعباً»، ومستمر معه 5 لاعبين.