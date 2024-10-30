بني ياس بطل «دولية الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوج بني ياس، بطلاً لدولية الكرة الطائرة، والتي نظمها «السماوي» على صالة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة منتخب الإمارات، وأندية الجزيرة «بطل الدوري المحلي»، الهلال «بطل الدوري السعودي»، والأهلي «بطل الدوري المصري وأفريقيا».

وظفر بني ياس باللقب، بفوزه على الهلال السعودي 3-1، في ختام البطولة، فيما شهدت الجولة الأخيرة، فوز الجزيرة على الأهلي المصري 3-1، ليحصد «السماوي» الكأس والميداليات الذهبية، فيما حل الجزيرة وصيفاً، والأهلي المصري في المركز الثالث.

وشهد مراسم تتويج الفائزين، العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وعبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وسالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وأحمد القبيسي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، بجانب رؤساء بعثات الهلال والأهلي.

وأقيمت 10 مباريات، خلال «دولية بني ياس للطائرة»، على مدار 5 أيام، حيث نجح «السماوي» في حصد اللقب، بفضل نتائجه الإيجابية، وانتصاراته المتتالية، بداية من فوزه على الأهلي المصري 3-0، والجزيرة 3-1، ومنتخب الإمارات 3-0، وصولاً إلى مباراة الختام أمام الهلال 3-1.

ومثل الفوز بدولية بني ياس، اللقب الثاني على التوالي، في الموسم الحالي 2024- 2025 ل «السماوي»، بعدما استهل مشواره بالتتويج بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة، بفوزه على النصر 3- صفر، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد».

وجرى على هامش ختام البطولة الدولية، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين بني ياس والأهلي، بحضور سالم نايف الكثيري رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وعبد اللطيف عثمان رئيس بعثة النادي الأهلي المصري، وممثلي الناديين، في ظل العلاقة الوطيدة بين بني «السماوي»، وعملاق الأندية المصرية.