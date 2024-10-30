60 دولة في بطولة العالم لـ«البنشاك سيلات» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي منافسات النسخة الـ20 من بطولة العالم لـ «البنشاك سيلات»، وهي أحد أبرز العاب الفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى النسخة الـ5 من بطولة العالم للبنشاك سيلات للناشئين، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة.

تم الإعلان عن البطولة في مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، وتنظم البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للبنشاك سيلات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تدير شركة بالمز الرياضية اللوجستيات الخاص بالحدث.

وتقام منافسات البطولة، من خلال منافسات الاستعراض الفني، والمباراة القتالية، ويتنافس خلالها اللاعبون من 12 إلى 45 عاماً، فيما تُجرى منافسات المباريات القتالية في ثلاث جولات، مدة كل منها دقيقتان، مع دقيقة راحة بين الجولات، ويتنافس الرياضيون باستخدام مزيج من الحركات الدفاعية الفريدة، والضربات القوية، وأساليب الإطاحة للسيطرة.

وبحسب اللجنة المنظمة، سيقام العرض الخاص بافتتاح البطولة بمشاركة 150 خبيراً في اللعبة من إندونيسيا، وذلك لإبراز التراث الخاص بهذه اللجنة، والذي أدرجته اليونيسكو في عام 2019 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وتعد البطولة منصة التنافس، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق حلم إدراج اللعبة في أولمبياد بريسبان 2032 بعد نجاح عرضه في أولمبياد باريس والبطولة العالمية في ماليزيا 2022، كما تعد البطولة التي تقام في أبوظبي احتفالاً تاريخياً بهذه الرياضة التي تقدم لجمهور جديد في الشرق الأوسط.