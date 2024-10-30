كلوب: لا أعرف ماذا أفعل لإسعاد الجميع؟



فرانكفورت (د ب أ)



رد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم السابق، على الانتقادات التي تعرّض لها مؤخراً، حيث دافع عن قراره، بتولي منصب رئيس كرة القدم العالمية بشركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة.

وقال كلوب في أحد نقاشات «البودكاست»، في ضيافة توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني المعتزل، وشقيقه فيليكس: «كان الأمر واضحاً دائماً بالنسبة لي بأنني لن أقوم بأي شيء.، وتم طرح قصة ريد بول على الطاولة». وأضاف كلوب «بالنسبة لي فإنه أمر رائع، يجب أن أكون صادقاً، لا أعرف بالضبط ما الذي كان بإمكاني القيام به لإسعاد الجميع».

ومن المقرر أن يشرف كلوب على عمليات كرة القدم في شركة ريد بول، اعتباراً من الأول من يناير 2025، والتي تتضمن أندية عدة ترعاها الشركة العملاقة، من بينها لايبزج الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأميركي.

وعقب رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الماضي، قرر كلوب أخذ قسط من الراحة، وكان من المتوقع أن يتولى منصباً تدريبياً آخر في المستقبل، حيث ارتبط اسمه كثيراً بمنصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

وأصاب انتقال كلوب لريد بول الكثيرين بالمفاجأة، فيما شعر العديد من محبي كرة القدم بخيبة أمل، حيث اتهموا الشركة باستخدام أموالها لشراء النجاح واستخدام الرياضة فقط منصة للإعلان عن مشروبات الطاقة.

لكن كلوب يرى الأمر بشكل مختلف، وعندما لعب ضد لايبزج بدوري أبطال أوروبا، لم يكن بإمكان أي نادٍ آخر ضم أي لاعب في الفريق على حد قوله.

وصرح كلوب «إن لاعبين مثل ويلي أوربان، وكيفن كامبل، ويوسف بولسن هم (أساطير النادي المطلقة)»، بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان أي فريق آخر التعاقد مع لاعبين شباب مثل دايوت أوباميكانو (الآن في بايرن ميونيخ الألماني)، وإبراهيما كوناتي (الآن في ليفربول)، وكريستوفر نكونكو (الآن في تشيلسي الإنجليزي) قبل أن يوقعوا على صفقة مع لايبزج. وأتم كلوب تصريحاته قائلاً: «هذا هو الحال، ولابد من القول إنني لم أكن منتقداً لقصة ريد بول إلى هذا الحد من قبل».