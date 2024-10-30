دبا الحصن يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل «الديربي»



فيصل النقبي (دبا الحصن)



حفّزت إدارة دبا الحصن اللاعبين، قبل مباراة خورفكان يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، من خلال رصد مكافآت مجزية، في حال الفوز في «الديربي» بين أبناء العمومة، تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، الذي قاد الفريق منذ إقالة البرازيلي كايو زاناردي، عقب «الجولة الخامسة».

وفي المقابل، طالب العبدولي لاعبيه ببذل كل الجهد، وتقديم أفضل المستويات، من أجل حصد الفوز الأول في «دوري المحترفين»، وبالتالي الوصول إلى «النقطة الرابعة»، بعدما اكتفى بـ «نقطة» حتى الآن، محصلة 5 خسائر، والتعادل في لقاء العين بالجولة الماضية.

ولا يعاني دبا الحصن من الإصابات، ويختار العبدولي القائمة الأساسية قبل يوم من المباراة من أجل المزيد من التركيز،

والاستعداد القوي لـ «الديربي».