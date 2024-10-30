«رابطة المحترفين» تناقش ملفات التسويق

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين، اجتماعه الدوري الخامس في الموسم الرياضي 2024-2025، بمقر الرابطة في أبوظبي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الإدارات في الرابطة.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مستجدات ملفات التسويق والشؤون التجارية، ضمن استراتيجية الرابطة 2020-2030 الرامية إلى استقطاب المزيد من الشراكات الناجحة، وزيادة الدخل التجاري للمؤسسة، بما يعود بالنفع على الأندية المحترفة، وتطوير مسابقات الرابطة.

كما ناقش التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومختلف اللجان المختصة. واستعرض تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف المشاريع.