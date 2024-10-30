برشلونة يحتفل بـ «ذهبية رودري» لمضايقة فينسيوس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن «غرفة ملابس» برشلونة احتفلت بنجم خط الوسط الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن علمت بفوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.

وقالت الصحيفة إنه بعد 48 ساعة من احتفالات الفوز 4-0 على ريال مدريد في «سانتياغو برنابيو»، عاد لاعبو البارسا لمواصلة احتفالاتهم برودري، نكاية في الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والذي كان يظن أنه الفائز بها.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي البارسا استقبلوا نبأ فوز رودري بفرحة غامرة، بل إنهم احتفلوا بتتويجه، وتفضيله على فينسيوس.

والمعروف أن المنافسة بين القطبين الإسبانيين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، تدفع أياً منهما لـ «التحفيل» على الآخر، كلما جاءت الفرصة لذلك، لأن «المصيبة» عند إحداهما، تمثل سعادة متناهية عند الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً غير قليل من لاعبي برشلونة علموا بمفاجأة فوز رودري في منتصف نهار الاثنين، قبل الإعلان رسمياً عن الفائز، ورغم تشكك الكتالونيين في البداية من صحة النبأ، فقد تبادلوا الرسائل على «واتس آب» لمعرفة الجديد في الموضوع، وبعد التأكد من عدم سفر وفد ريال مدريد إلى باريس، بدأ اللاعبون احتفالاتهم بالفائز الجديد.

ويحظى رودري بتقدير كبير داخل «غرفة ملابس» برشلونة، حيث يوجد عدد غير قليل من اللاعبين زملاء له في منتخب «لاروخا» ويعرفونه جيداً، وكانوا على «قلب رجل واحد» خلال بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، التي فاز الإسبان بكأسها، وحصل خلالها رودري على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتلقى رودري رسائل تهنئة عديدة من لاعبي برشلونة على الإنجاز الذي حققه.