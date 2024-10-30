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الرياضة

راشد بن حميد يترأس وفد «الأولمبية» في «عمومية الأنوك» بالبرتغال

راشد بن حميد يترأس وفد «الأولمبية» في «عمومية الأنوك» بالبرتغال
30 أكتوبر 2024 17:42

 
دبي (الاتحاد) 

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ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية، لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي تستضيفه كاسكايس في البرتغال من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر ضمن سلسلة اجتماعات «الأنوك».
وضم الوفد فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية، واللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة اللجنة.
وافتتح الاجتماع بتكريم عدد من القادة الرياضيين الراحلين الذين أثروا الحركة الأولمبية، قبل أن يلقي للدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كلمته أمام الوفود المشاركة من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها الموافقة على محضر الجمعية العامة الـ26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في سيؤول عام 2022، وتقرير رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والأمين العام للاتحاد، وتقرير الألعاب الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2023.
كما شهد الاجتماع كذلك التقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإندونيسية، وقرارات المكتب التنفيذي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية، إضافة إلى تقرير مرئي من الاتحادات الرياضية القارية، والتقرير النهائي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في «لوس أنجلوس 2028».
واطلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، وتقرير الوكالة الدولية للاختبارات، والعرض التقديمي من ديلويت ومركز القيادة الرقمية، وتقرير برنامج التسريع الرقمي لأنوك تي في.
واستعرض ممثلو الجمعية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية تقارير لجان ومجموعات عمل الاتحاد، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرابعة للشباب في داكار 2026، وتقرير اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية حول الفرص التجارية الجديدة، وتقرير محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وتقرير اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية حول الاستدامة، والخطة الاستراتيجية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وتقرير الاتحاد الدولي للألعاب العالمية.

 

الإمارات
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
راشد بن حميد
البرتغال
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