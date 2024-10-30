الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الإمارات يشارك في كأس العالم لمبارزة الفتيات

منتخب الإمارات يشارك في كأس العالم لمبارزة الفتيات
30 أكتوبر 2024 18:10

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو» يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم


أعلن اتحاد المبارزة، مشاركة منتخبنا الوطني بـ5 لاعبات في كأس العالم للفتيات والسيدات في سلاح «الايبيه»، التي ينظمها الاتحاد ويستضيفها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة. وقال موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد المبارزة: وقع الاختيار على 5 لاعبات لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة، وهن العنود السعدي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، وميرا الحمادي، ولمار النحلة.
وأوضح أن عدد اللاعبات اللاتي سجلن مشاركتهن في البطولة حتى الآن بلغ 180 لاعبة من 28 دولة، مع إمكانية زيادة العدد قبل غلق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل.
وأوضح أن لوائح الاتحاد الدولي للدولة المنظمة تتيح المشاركة بـ20 لاعبة كبلد مستضيف، وهو ما دفع اتحاد المبارزة إلى فتح الباب للاعبات الأندية المواطنات للمشاركة في البطولة، جنباً إلى جنب مع لاعبات منتخبنا الوطني.
وأكد البلوشي أن تنظيم واستضافة هذه البطولة يأتيان في إطار استراتيجية الاتحاد في التأكيد على مكانة رياضة المبارزة في الإمارات وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، وفي الوقت نفسه توفير فرص احتكاك قوية للاعبات منتخباتنا الوطنية وأنديتنا المحلية.

 

الإمارات
الفجيرة
مجمع زايد الرياضي
المبارزة
اتحاد المبارزة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
التعليم والمعرفة
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
اليوم 19:07
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
الرياضة
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو» يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
اليوم 18:55
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
الرياضة
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©