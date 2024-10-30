منتخب الإمارات يشارك في كأس العالم لمبارزة الفتيات

دبي (وام)



أعلن اتحاد المبارزة، مشاركة منتخبنا الوطني بـ5 لاعبات في كأس العالم للفتيات والسيدات في سلاح «الايبيه»، التي ينظمها الاتحاد ويستضيفها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة. وقال موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد المبارزة: وقع الاختيار على 5 لاعبات لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة، وهن العنود السعدي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، وميرا الحمادي، ولمار النحلة.

وأوضح أن عدد اللاعبات اللاتي سجلن مشاركتهن في البطولة حتى الآن بلغ 180 لاعبة من 28 دولة، مع إمكانية زيادة العدد قبل غلق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن لوائح الاتحاد الدولي للدولة المنظمة تتيح المشاركة بـ20 لاعبة كبلد مستضيف، وهو ما دفع اتحاد المبارزة إلى فتح الباب للاعبات الأندية المواطنات للمشاركة في البطولة، جنباً إلى جنب مع لاعبات منتخبنا الوطني.

وأكد البلوشي أن تنظيم واستضافة هذه البطولة يأتيان في إطار استراتيجية الاتحاد في التأكيد على مكانة رياضة المبارزة في الإمارات وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، وفي الوقت نفسه توفير فرص احتكاك قوية للاعبات منتخباتنا الوطنية وأنديتنا المحلية.