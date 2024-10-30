الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب: علاقتي مع التدريب انتهت بـ«الطلاق»!

كلوب: علاقتي مع التدريب انتهت بـ«الطلاق»!
30 أكتوبر 2024 18:15

 
قال المدرب الألماني يورجن كلوب، إنه يأمل أن يكون «ناطقاً باسم اللاعبين»، في دوره الجديد مع ريد بول، من خلال الدفاع عن حقوق اللاعبين ورفاهيتهم.
وفي أكتوبر، أعلنت شركة مشروبات الطاقة أن كلوب سيتولى منصب مدير عمليات كرة القدم في الشركة اعتباراً من يناير، ليشرف على مجموعة من الأندية التي تملكها الشركة (لايبزج الألماني ونيويورك الأميركي وسالزبورغ النمسوي).
وفي حديثه مع تدوين «بودكاست» الذي يقدمه لاعب وسط ألمانيا وريال مدريد الإسباني السابق توني كروس، وصف كلوب الوظيفة بأنها «رائعة»، وقال إن انتقادات بعض مشجعي كرة القدم الألمان لقراره قبول الدور «لم تكن ذات شأن كبير بالنسبة إلي».
وقال كلوب إنه يتوقع أن يتولى مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك الاهتمام بشؤون ومصالح اللاعبين.
وتحدث المدرب البالغ 57 عاماً بانتظام عن رفاهية اللاعبين خلال الفترة التي تولى بها تدريب عدد من الأندية، منتقداً كثافة المباريات والوقت الفاصل بين المباريات.
وقال كلوب «أود أن أكون ناطقاً باسم اللاعبين، يقولون، إن هناك الكثير من المباريات - وهناك الكثير من المباريات».
وتابع «من أجل الحفاظ على الجودة على مستوى عالٍ، يجب تقليص العدد، أو يمكنك أن يكون لديك تشكيلات أوسع، لكن هذا سيكون صعباً للغاية داخلياً طوال الموسم».
وتعرض كلوب لانتقادات شديدة من بعض المشجعين في ألمانيا الذين ينتقدون نموذج ريد بول متعدد الأندية وتحديداً من خلال نادي لايبزج.
وقال «عمري أكثر من 50 عاماً، سيكون من الغباء بعض الشيء إذا لم أتمكن من التعامل مع الأمر، لكنني أحتفظ بالحق في القول، إنه ليس مهماً جداً بالنسبة لي».
وأكدّ كلوب أيضاً أنه لا يرى نفسه يعود إلى التدريب، حتى على المستوى الدولي مع ألمانيا.
وأوضح «كان خياري الحقيقي الوحيد (الآخر) هو أن أصبح مدرباً لمنتخب وطني، لكنني لا أريد أن أكون مدرباً بعد الآن».
وأعرب كلوب عن دعمه للمدرب الألماني الحالي يوليان ناجلسمان، قائلاً «سنكون جميعاً سعداء إذا استمر يوليان لـ 10 سنوات وفاز بأربعة ألقاب».

أخبار ذات صلة
كلوب: لا أعرف ماذا أفعل لإسعاد الجميع؟
فولفسبورج يطرد دورتموند من كأس ألمانيا
ألمانيا
يورجين كلوب
ليفربول
لايبزج
جوليان ناجلسمان
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
التعليم والمعرفة
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
اليوم 19:07
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
الرياضة
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو» يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
اليوم 18:55
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
الرياضة
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©