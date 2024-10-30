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الرياضة

«باريس للماسترز» تطرد مدفيديف

«باريس للماسترز» تطرد مدفيديف
30 أكتوبر 2024 18:33

 
باريس (أ ف ب)

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خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالمياً، من الدور الثاني لدورة باريس للماسترز في التنس «ألف نقطة»، عقب خسارته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين المصنف 24 بنتيجة 4-6، 6-2، 6-7 .
وانضم مدفيديف حامل اللقب في بيرسي عام 2020، والذي حسم بين خمسة لاعبين آخرين تأهلهم الى بطولة «أيه تي بي» الختامية والمقررة في تورينو بين 10 و17 نوفمبر، وتضم أفضل ثمانية لاعبين مصنّفين على العالم، إلى مجموعة من اللاعبين البارزين الذي ودعوا المنافسات مبكراً على غرار مواطنه أندريه روبليف (7) والنرويجي كاسبر رود (8).
وسيواجه بوبيرين، الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار (31) أو الروسي كارن خاتشانوف (21) في الدور ثمن النهائي.
وقال بوبيرين الذي خاض اللقاء على الملعب الرئيس «إنها المرة الأولى التي أفوز فيها عليه، لقد خضنا معارك في الماضي، ومن دواعي سروري أن أكسب هذه المواجهة هذه المرة».
وتمكن بوبيرين من تسطير عودة قوية في المجموعة الثالثة والفاصلة، حيث كان متأخراً 4-2، ثمّ 4-1 في شوط كسر التعادل، قبل أن يستفيد من خطأ مزدوج ارتكبه مدفيديف لحسم اللقاء.
وحقق الأسترالي، الفائز بأول ألقابه في دورات الألف في مونتريال في أغسطس، الفوز بعد لقاء استغرق ساعتين ونصف الساعة.
ويخوض الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً مباراته الأولى أمام الهولندي تالون خريكسبور (39).

التنس
باريس
مدفيديف
أندريه روبليف
نوفاك ديوكوفيتش
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