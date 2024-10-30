الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا

«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
30 أكتوبر 2024 18:51

 
فالنسيا (أ ب)

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى في فيضانات مفاجئة بإسبانيا
برشلونة يحتفل بـ «ذهبية رودري» لمضايقة فينسيوس!


تأجلت مباراتا كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لفريقي فالنسيا وليفانتي، بسبب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً، وتسببت في دمار في جنوب إسبانيا.
وتسابقت الأندية ونجوم كرة القدم والرياضات الأخرى، بما فيهم فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ودييجو سيميوني وتيبو كورتوا في نشر رسائل دعم المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي «نشعر بالحزن الشديد في ريال مدريد، ونتضامن مع جميع المتضررين من الكارثة». كما وقف لاعبو مدريد وبرشلونة دقيقة صمت قبل التدريبات. وكان من المقرر أن يلعب فالنسيا ضد بارلا إسكولا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، الأربعاء، بينما يحل ليفانتي ضيفاً على بونتيفيدرا.
ومن المحتمل إلغاء المباريات أخرى في كأس ملك إسبانيا التي تقام منتصف الأسبوع، وقد يتأجل لقاء فالنسيا ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل إلى موعد آخر.
كما توجد شكوك بشأن سباق الدراجات النارية موتو جي بي الذي سيقام في فالنسيا بعد أسبوعين بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمضمار ريكاردو تورمو.
وتغير موعد عدد من مباريات دوري كرة السلة الإسباني بسبب ارتباك حركة السفر في جميع أنحاء إسبانيا.

إسبانيا
الدوري الإسباني
كأس إسبانيا
فالنسيا
ليفانتي
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
التعليم والمعرفة
«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
اليوم 19:07
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
الرياضة
بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو» يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم
اليوم 18:55
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
الرياضة
«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©