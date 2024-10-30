«الفيضانات المدمرة» تؤجل كأس إسبانيا



فالنسيا (أ ب)



تأجلت مباراتا كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لفريقي فالنسيا وليفانتي، بسبب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً، وتسببت في دمار في جنوب إسبانيا.

وتسابقت الأندية ونجوم كرة القدم والرياضات الأخرى، بما فيهم فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ودييجو سيميوني وتيبو كورتوا في نشر رسائل دعم المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي «نشعر بالحزن الشديد في ريال مدريد، ونتضامن مع جميع المتضررين من الكارثة». كما وقف لاعبو مدريد وبرشلونة دقيقة صمت قبل التدريبات. وكان من المقرر أن يلعب فالنسيا ضد بارلا إسكولا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، الأربعاء، بينما يحل ليفانتي ضيفاً على بونتيفيدرا.

ومن المحتمل إلغاء المباريات أخرى في كأس ملك إسبانيا التي تقام منتصف الأسبوع، وقد يتأجل لقاء فالنسيا ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل إلى موعد آخر.

كما توجد شكوك بشأن سباق الدراجات النارية موتو جي بي الذي سيقام في فالنسيا بعد أسبوعين بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمضمار ريكاردو تورمو.

وتغير موعد عدد من مباريات دوري كرة السلة الإسباني بسبب ارتباك حركة السفر في جميع أنحاء إسبانيا.