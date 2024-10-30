بطولة العالم باليونان «شباب الجوجيتسو» يحصدون 12 ميدالية في بطولة العالم

اليونان (الاتحاد)



استهل منتخب الجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» لفئتي الشابات تحت 18 والشباب تحت 21 عاماً مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو باليونان بحصد 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات و5 برونزيات، بما يعزز فرصهم في المنافسة بقوة على اللقب.

وفي فئة تحت 18 عاماً للشابات، توّجت بالذهب العنود الحربي وزن «44 كجم»، وميرة شريم وزن «52 كجم»، وتوّجت بالميدالية الفضية، دانة البريكي وزن «40 كجم»، وعائشة الجنيبي وزن «63 كجم»، فيما حصدت الميدالية البرونزية، هيرة الظاهري وزن «40 كجم»، وميرة الحوسني وزن «44 كجم»، وميثاء الميزيني وزن «48 كجم».

وعلى صعيد فئة الشباب تحت 21 عاماً، حقّق سلطان حسن ذهبية وزن «69 كجم»، وتوّج بالميدالية الفضية محمد الكتبي وزن (56 كجم)، وفهد الحمادي وزن (69 كجم)، بينما حصد الميدالية البرونزية، راشد الشحي وزن «56 كجم»، وسهيل تركمان وزن «62 كجم».

وتؤكد النتائج التي حققها أبناء وبنات الإمارات في فئتين مختلفتين على كفاءة الخطط الفنية لدى الجيل الصاعد، ومساهمة الاتحاد الكبيرة في تأهيل هذا الجيل إلى الفوز بالألقاب العالمية.



وأثنى مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو على أداء وعزيمة اللاعبين وروحهم القتالية التي برزت في المنافسات، مشيراً إلى أن الأداء يؤكد جدارتهم بتمثيل الإمارات في أكبر البطولات العالمية.

وأشاد المنهالي بجهود الجهاز الفني في تحضير اللاعبين وإعدادهم للمنافسة على المستويات كافة، مؤكداً أن هذا الجيل سيتابع مسيرة إنجازات الإمارات خلال العقد القادم.

وتوجّه المنهالي بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر للشباب، والارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم وتوفير البيئة التنافسية التي تمكنهم من تحقيق الاستدامة في النمو والتطور فنياً وبدنياً وذهنياً، موضحا أن طموح المنتخب في البطولة لا يقتصر على تحقيق اللقب فحسب، بل يهدف إلى ترسيخ مكانته الرائدة قاريا وعالميا وخصوصاً في فئة الشباب.

وعبّرت العنود الحربي لاعبة المنتخب الوطني صاحبة ذهبية وزن 44 كجم عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المنافسة كانت صعبة، لا سيّما النزال النهائي الذي كان مليئاً بالتحديات، وأهدت الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، ومسؤولي الاتحاد والجهاز الفني، وكل من ساند الأبطال وقدّم لهم الدعم في هذه المسيرة المظفرة».

بدوره قال سلطان حسن الحائز ذهبية وزن 69 كجم: «الصعود إلى منصة التتويج في البطولة إنجاز سيبقى محفوراً في الذاكرة، وتغمرنا فرحة كبيرة بهذا الانتصار الذي يليق بدولة الإمارات قيادة وشعباً، وسعداء لأننا كنا على قدر الآمال والتطلعات المعقودة علينا، ونأمل في أن يكون هذا الإنجاز مقدمة لاحتفاظ الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب».

وتواصلت منافسات الشباب تحت 21 عاماً، وانطلقت منافسات الناشئين تحت 16 عاماً لـ «البنين والبنات».، ومثل المنتخب في فئة تحت 21 عاماً جاسم الحوسني في وزن «85 كجم»، وضمّت فئة الناشئين تحت 16 سنة اللاعبين سيف البلوشي وراكان اليماحي في وزن «40 كجم»، وعلي البناي وعلي النجار في وزن «44 كجم»، وغانم آل علي وحمدان النجار في وزن «48 كجم»، وسالم الشامسي وعبدالرحمن الجنيبي في وزن «52 كجم»، وحمدان الظاهري وهزاع الكعبي في وزن «56 كجم».

وعلى صعيد الناشئات تحت 16 عاماً، شاركت شيماء النعماني وآمنة الحوسني في وزن «40 كجم»، وفاطمة الكثيري وشوق النوفلي في وزن «44 كجم»، ونجلاء هاشم وغلا الحمادي في وزن «48 كجم».