نجمة مانشستر سيتي تخضع لجراحة جديدة



مانشستر (أ ب)



خضعت اللاعبة فيفيان ميديما نجمة مانشستر سيتي لكرة القدم النسائية لعملية جراحية جديدة في ركبتها اليسرى، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي.

وأصيبت مهاجمة هولندا البالغة 28 عاماً بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للمرة الأولى في ديسمبر 2022، عندما كانت بصفوف فريق أرسنال، لتغيب عن الملاعب غالبية العام التالي، بما في ذلك كأس العالم للسيدات 2023.

وقال مانشستر سيتي إن ميديما احتاجت إلى عملية جراحية بسيطة في الموسم الماضي، وأجرت جراحة ثانية ناجحة.

ولم يحدد النادي الإنجليزي موعد عودة اللاعبة للمباريات، علما بأن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري ومجموعته في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بسجل خالٍ من الهزائم.

وفاز مانشستر سيتي على برشلونة بطل أوروبا في 9 أكتوبر، وسيلتقي الفريقان مجددا في إسبانيا يوم 18 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ولم تنضم ميديما لقائمة منتخب هولندا في الأسبوع الماضي قبل مباراتين وديتين، سعياً للتعافي من إصابتها بشكل تام.