فان نيستلروي يشعر بالفخر لعمله مدرباً مؤقتاً لـ«يونايتد»



مانشستر (رويترز)



قال رود فان نيستلروي إنه حزين لمشاهدة إقالة إريك تن هاج من تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين الماضي، لكن مهاجم النادي السابق يشعر بالفخر لتولي منصب المدرب المؤقت طالما كانت هناك حاجة لذلك.

وأقيل المدرب الهولندي تن هاج يوم الاثنين مع احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وانضم فان نيستلروي «48 عاماً» إلى طاقم تن هاج مساعداً في يوليو، وتم تعيينه مدرباً مؤقتاً يوم الاثنين ليتولى المسؤولية عن مباراة كأس الرابطة اليوم الأربعاء أمام ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

وقال الدولي الهولندي السابق لموقع النادي على الإنترنت «أعادني إريك تن هاج إلى مانشستر يونايتد في الصيف، ورغم أنني لم أكن جزءاً من الطاقم التدريبي هنا، إلا لبضعة أشهر، أظل ممتناً له دائماً لمنحي الفرصة، وأشعر بالحزن لرؤيته يرحل، وعندما عدت في الصيف مساعداً لإريك، كان ذلك لأنني أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على العودة إلى المستويات التي عرفتها هنا لاعباً، ولا زلت أؤمن بهذا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت والكثير من العمل الجاد، وحتى على أساس مؤقت، إنه لشرف أن أتولى إدارة النادي الذي أحبه لأي فترة يُطلب مني القيام بذلك.

وقال «أستطيع أن أعدكم بأنني سأستمر في بذل قصارى جهدي، بأي وسيلة، لمحاولة تحويل دفة أحوالنا».

وبينما كان من المنتظر أن يكون فان نيستلروي أحد المرشحين لشغل المنصب بشكل دائم، ظهر مدرب سبورتنج روبن أموريم كأبرز المرشحين، حيث أبلغ اليونايتد النادي الواقع في لشبونة أمس الثلاثاء أنه مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو «10.79 مليون دولار».