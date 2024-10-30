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الرياضة

بالوتيلي يغيب عن أول مباراة!

بالوتيلي يغيب عن أول مباراة!
30 أكتوبر 2024 19:49

 
روما (أ ف ب)

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يغيب المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي الذي انضم قبل يومين إلى صفوف جنوى عن مواجهة ضيفه فيورنتينا ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفقاً لما أعلن مدربه.
وقال ألبرتو جيلاردينو مدرب جنوى خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة «بالنسبة لمباراة الخميس، لن يكون ضمن التشكيلة، أعتقد أنه قد يكون متاحاً للمباراة التالية الاثنين في بارما».
وتابع جيلاردينو الذي تحوم الشكوك حيال مستقبله مع جنوى بسبب تردي النتائج «لقد انضم إلينا بحافز كبير، اتفقنا على أن برنامجه يجب أن يبدأ بأسبوع من التدريب إما مع الفريق أو بمفرده مع الإعداد البدني».
وكان بالوتيلي (34 عاماً) المكنّى «سوبر ماريو» انضم حتى نهاية الموسم الحالي إلى جنوى القابع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط، بعد 9 مراحل ويتهدده السقوط إلى الدرجة الثانية، علماً أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ مايو الماضي عندما كان يدافع عن ألوان أضنة ديميرسبور التركي.
وشارك بالوتيلي للمرة الأخيرة في مباراة في الدوري الإيطالي منذ أربعة أعوام مع مونزا موسم 2019-2020، حين سجل 5 أهداف.
وسبق لبالوتيلي (36 مباراة دولية و14 هدفاً) أن لعب أيضاً في صفوف إنتر (2007-2010)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (2010-2013)، ميلان (2013-2014 و2015-2016)، ليفربول الإنجليزي (2014-2015) ونيس (2016-2019) ومرسيليا الفرنسيين (2019).

الدوري الإيطالي
جنوى
فيورنتينا
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