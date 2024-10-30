الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

56 خيلاً في انطلاقة مهرجان الشارقة للجواد العربي

من فعاليات النسخة الماضية
31 أكتوبر 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، عصر اليوم، «مهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الثامنة عشرة.
ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويعتبر مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».
وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثالثة عصراً بالصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول، وهو مقسم إلى قسمين (أ، ب)، وخصص لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 14 مهرة، يليه الشوط الثاني، وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى قسمين (أ، ب)، بمشاركة 13 من الأفراس، يليه الشوط الثالث هو شوط فئة الأمهار عمر سنة إلى 3 سنوات مقسم إلى أيضاً إلى قسمين (أ، ب) بمشاركة 13 مهراً.

مهرجان الشارقة للجواد العربي
الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
الأخبار العالمية
الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
31 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب متقاربان في «الولايات الحاسمة»
31 أكتوبر 2024
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
31 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©