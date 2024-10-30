56 خيلاً في انطلاقة مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، عصر اليوم، «مهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الثامنة عشرة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويعتبر مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثالثة عصراً بالصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول، وهو مقسم إلى قسمين (أ، ب)، وخصص لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 14 مهرة، يليه الشوط الثاني، وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى قسمين (أ، ب)، بمشاركة 13 من الأفراس، يليه الشوط الثالث هو شوط فئة الأمهار عمر سنة إلى 3 سنوات مقسم إلى أيضاً إلى قسمين (أ، ب) بمشاركة 13 مهراً.