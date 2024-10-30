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الرياضة

الوصل والجزيرة.. «الخطأ ممنوع» في «المنعرج الحرج»

مباريات الوصل والجزيرة تخرج مثيرة دائماً (الاتحاد)
31 أكتوبر 2024 00:57

مراد المصري (أبوظبي)

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تنطلق اليوم «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» بإقامة مباراتين، يلتقي الوصل مع الجزيرة، على استاد زعبيل، في لقاء ينشد فيه الفريقان حصد النقاط في مرحلة محورية من المسابقة، فيما يستضيف بني ياس منافسه الشارقة في الشامخة، بحثاً عن استعادة التوازن، بعد تعثرهما في الجولة الماضية.
تبدأ أحداث الجولة بلقاء بني ياس والشارقة، حيث بدأت الضغوط تقع على «السماوي»، وتحديداً بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام العروبة، عقب خسارته قبل ذلك بخماسية أمام شباب الأهلي، مما يفرض عليه إعادة الحسابات مبكراً، وترتيب الأوراق، من أجل محاولة حصد النقاط مجدداً.
فيما يتطلع «الملك» إلى البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وعدم نزف المزيد من النقاط، بعد خسارة لقاء قمة الترتيب أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، حيث يدرك أن الفوز هو المطلب الأساسي للتساوي في الرصيد مع «الفرسان» الذي لن يلعب هذه الجولة، بعد تأجيل لقائه أمام العين، بسبب ارتباطات «الزعيم» الخارجية.
ويترقب الشارقة عودة كايو لوكاس للتألق مجدداً، والذي يعتبر هداف مواجهات الفريقين، بإجمالي 7 أهداف.
ويلتقي الوصل مع الجزيرة على استاد زعبيل، في لقاء يدرك فيه «الإمبراطور» أن «الخطأ ممنوع»، في حال أراد مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، بعدما نزف الكثير من النقاط في بداية المشوار، وحقق 8 نقاط فقط في أول 6 جولات، ليتراجع إلى المركز السابع.
ولم يعرف الوصل طعم الفوز، في آخر ثلاث مباريات على التوالي، بعدما خسر مرتين، وتعادل مرة واحدة، مما يجعل المدرب ميلوش مطالباً بإيجاد الحلول لتجاوز هذه الأزمة.
من جانبه، يتطلع «فخر أبوظبي» لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بعدما انتزع الفوز في آخر ثلاث جولات على التوالي، ما يجعله يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة تعزز من الثقة وسقف الطموحات للارتقاء على سلم الترتيب، كما أن الجزيرة يرفع شعار أن «الخطأ ممنوع» أيضاً، من أجل تعزيز حظوظه مرشحاً قوياً للمنافسة على «الدرع»
وتعد المواجهة ممتعة على الصعيد الكروي، وشهدت تسجيل 107 أهداف في 30 مباراة، بمعدل 3.5 هدف للقاء الواحد، بواقع 64 هدفاً سجلها الجزيرة، و43 هدفاً للوصل.

الوصل والجزيرة
الوصل
مباراة الوصل والجزيرة
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الشارقة
بني ياس والشارقة
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