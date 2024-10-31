الهلال والاتحاد.. «كلاسيكو جديد» في كأس السعودية



الرياض (أ ف ب)



فجّر الجبلين من الدرجة الثانية مفاجأة مدوية، بالإطاحة بضيفه الاتفاق من ثمن نهائي كأس السعودية، بعد الفوز عليه 3-1، مكملا عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

سجل ثلاثية الجبلين السويسري ليو لاكورا (9)، البرازيلي كاكا مينديس (57) وسعد السلولي (73)، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد البرازيلي فيكتور سانتوس «فيتينيو» (41).

وسيلتقي الجبلين في ربع النهائي مع الرائد الفائز على النجمة بهدف.

وهذا السقوط الرابع للاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد ثلاث خسارات سابقة في الدوري، حيث يحتل المركز العاشر بـ11 نقطة بعد 8 مباريات.

قال جيرارد في مؤتمر صحفي بعد المباراة «فريقي لم يظهر بالشكل الأفضل خلال المباراة، لم يظهر الاتفاق كما أريد ونريد، والجبلين كان لديه شغف الفوز والعبور إلى الدور المقبل».

وأضاف «على المستوي الفردي، أحاول أن أمنح بعض لاعبي الفريق راحة من التدريبات، وذلك بسبب زحمة الجدول وضغط المباريات».

وتابع نجم ليفربول السابق «يفتقد الاتفاق للروح ويتسم بالانهزامية خلال الفترة الأخيرة، وسنعمل على تصحيح الأمور خلال المباريات المقبلة».

افتتح الجبلين التسجيل بعد عرضية وصلت إلى لاكورا، قابلها برأسية تألق حارس الاتفاق الصربي مارك روداك في التصدي لها، لكن السويسري أكملها في الشباك (9).

وتمكن فيتينيو من معادلة النتيجة من ركلة جزاء (41).

وتمكن مينديس من تسجيل الثاني للجبلين بعدما وصلته تمريرة من مواطنه جويسون سوزا (57).

وحسم السلولي تأهل الجبلين بعد انفراده بالمرمى ووضعه الكرة في الشباك بشكل رائع (73).

وكان ثمن النهائي شهد اكتساح الهلال حامل اللقب لمضيفه الطائي 4-1، متمكناً من الوصول إلى المباراة رقم 55 من دون خسارة (50 انتصاراً مقابل 5 تعادلات).

وضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في «كلاسيكو» جديد، بعد فوز الأخير على الجندل بهدفين.

كما ودّع النصر الذي يقود هجومه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارته أمام التعاون بهدف.

وسيلعب التعاون مع القادسية الفائز على الوحدة 2-1، فيما يلتقي الشباب مع الفيحاء.