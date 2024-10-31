الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال والاتحاد.. «كلاسيكو جديد» في كأس السعودية

الهلال والاتحاد.. «كلاسيكو جديد» في كأس السعودية
31 أكتوبر 2024 10:07

 
الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بني ياس بطل «دولية الطائرة»
قرعة نهائيات «محترفات التنس» في الرياض


فجّر الجبلين من الدرجة الثانية مفاجأة مدوية، بالإطاحة بضيفه الاتفاق من ثمن نهائي كأس السعودية، بعد الفوز عليه 3-1، مكملا عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.
سجل ثلاثية الجبلين السويسري ليو لاكورا (9)، البرازيلي كاكا مينديس (57) وسعد السلولي (73)، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد البرازيلي فيكتور سانتوس «فيتينيو» (41).
وسيلتقي الجبلين في ربع النهائي مع الرائد الفائز على النجمة بهدف.
وهذا السقوط الرابع للاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد ثلاث خسارات سابقة في الدوري، حيث يحتل المركز العاشر بـ11 نقطة بعد 8 مباريات.
قال جيرارد في مؤتمر صحفي بعد المباراة «فريقي لم يظهر بالشكل الأفضل خلال المباراة، لم يظهر الاتفاق كما أريد ونريد، والجبلين كان لديه شغف الفوز والعبور إلى الدور المقبل».
وأضاف «على المستوي الفردي، أحاول أن أمنح بعض لاعبي الفريق راحة من التدريبات، وذلك بسبب زحمة الجدول وضغط المباريات».
وتابع نجم ليفربول السابق «يفتقد الاتفاق للروح ويتسم بالانهزامية خلال الفترة الأخيرة، وسنعمل على تصحيح الأمور خلال المباريات المقبلة».
افتتح الجبلين التسجيل بعد عرضية وصلت إلى لاكورا، قابلها برأسية تألق حارس الاتفاق الصربي مارك روداك في التصدي لها، لكن السويسري أكملها في الشباك (9).
وتمكن فيتينيو من معادلة النتيجة من ركلة جزاء (41).
وتمكن مينديس من تسجيل الثاني للجبلين بعدما وصلته تمريرة من مواطنه جويسون سوزا (57).
وحسم السلولي تأهل الجبلين بعد انفراده بالمرمى ووضعه الكرة في الشباك بشكل رائع (73).
وكان ثمن النهائي شهد اكتساح الهلال حامل اللقب لمضيفه الطائي 4-1، متمكناً من الوصول إلى المباراة رقم 55 من دون خسارة (50 انتصاراً مقابل 5 تعادلات).
وضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في «كلاسيكو» جديد، بعد فوز الأخير على الجندل بهدفين.
كما ودّع النصر الذي يقود هجومه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارته أمام التعاون بهدف.
وسيلعب التعاون مع القادسية الفائز على الوحدة 2-1، فيما يلتقي الشباب مع الفيحاء.

السعودية
الهلال
النصر
الاتفاق السعودي
ستيفن جيرارد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تراجع المخزون
اليوم 11:03
34 ميدالية تكتب إنجازاً تاريخياً للإمارات في «الألعاب العالمية»
الرياضة
34 ميدالية تكتب إنجازاً تاريخياً للإمارات في «الألعاب العالمية»
اليوم 10:59
موسيالا «عازف الثلاثية» في «رباعية البايرن»
الرياضة
موسيالا «عازف الثلاثية» في «رباعية البايرن»
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©