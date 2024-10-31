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الرياضة

«السيتي» يُودع «كأس الرابطة»

«السيتي» يُودع «كأس الرابطة»
31 أكتوبر 2024 10:32

 
لندن (رويترز)

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سجل تيمو فيرنر وبابي سار هدفين قادا بهما توتنهام إلى الفوز 2-1 على مانشستر سيتي، كما قاد رود فان نيستلروي المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الفريق إلى الفوز 5-2 على ليستر سيتي، ليتأهل برفقة توتنهام إلى دور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.
وحقق اليونايتد الفوز في أول مباراة له تحت قيادة مهاجمه السابق فان نيستلروي، ليعيد البهجة إلى جماهير أولد ترافورد، بعد أيام قليلة من إقالة المدرب إريك تن هاج، إثر سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فان نيستلروي: «أنا هنا للمساعدة وتقديم خدماتي، وبذل كل ما لدي للنادي، وهذا لن يتغير أبداً».
وتقدم توتنهام، الذي يدربه أنجي بوستيكوجلو، خطوة جديدة نحو تحقيق وعد المدرب بالفوز بلقب في موسمه الثاني في المنصب، وذلك بعد أن قدم أداءً هجومياً رائعاً.
وشهد «السيتي» سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على ساوثهامبتون 1-صفر، وتعرض لهجوم مبكر من جانب توتنهام الذي نجح في اختراق دفاع منافسه سريعاً.
ومرر ديان كولوسيفسكي كرة داخل منطقة الجزاء إلى المهاجم الألماني فيرنر الذي استغلها، وأسكنها الشباك، مسجلاً أول هدف له في الموسم.
وأضاف لاعب الوسط السنغالي سار الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 25، إذ تلقى الكرة خارج منطقة الجزاء من ركلة ركنية ثم سددها بقوة في الشباك.
وقلص مانشستر سيتي الفارق في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ استقبل ماتيوس نونيز عرضية من سافينيو وسدد الكرة في المرمى.
وبعد خسارة عدد من اللاعبين الأساسيين هذا الموسم، قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إنه يريد أن يؤدي فريقه بشكل جيد، من دون أي إصابات، لكن لسوء الحظ، تعرض سافينيو لكدمة أجبرته على مغادرة الملعب على محفة طبية في الدقيقة 62.
وتأثر أداء السيتي بعدها، لكن أوريلي كاد أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن البديل إيف بيسوما نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى، ليحافظ توتنهام على انتصاره 2-1.
وقال بوستيكوجلو لشبكة سكاي سبورتس: «إنها مباراة كأس أمام منافس هائل، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً في أغلب فتراتها، ولم نسمح بالعديد من الفرص الواضحة، كان بوسعنا أن نحسم المباراة بشكل أسرع، لكن السيتي دائماً ما يشكل ضغطاً».
وفي أولد ترافورد، بدأ فان نيستلروي مهمته المؤقتة بشكل مثير، إذ سجل فريقه أربعة أهداف، واستقبل هدفين في الشوط الأول، في طريقه إلى فوز مقنع بنتيجة 5-2، وقد سجل كل من لاعب الوسط كاسيميرو، وبرونو فرنانديز «هدفين».
وسجل كودي جاكبو هدفين ليقود ليفربول إلى الفوز 3-2 على برايتون آند هوف ألبيون، كما تغلب أرسنال 3-صفر على بريستون نورث إند، آخر الفرق غير المنتمية للدوري الممتاز في بطولة كأس الرابطة.
وفي برمنجهام، تغلب كريستال بالاس 2-1 على أستون فيلا، كما تغلب نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه تشيلسي، ليلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية.
ويستضيف توتنهام فريق مانشستر يونايتد في دور الثمانية، بينما يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع برنتفورد، ويحل ليفربول ضيفاً على ساوثهامبتون.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر سيتي
توتنهام
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مانشستر يونايتد
ليستر سيتي
أرسنال
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