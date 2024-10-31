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الرياضة

موسيالا «عازف الثلاثية» في «رباعية البايرن»

موسيالا «عازف الثلاثية» في «رباعية البايرن»
31 أكتوبر 2024 10:46

 
برلين (أ ف ب)

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بلغ بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا، بفوزه السهل على ماينز 4-0.
وفرض الجناح جمال موسيالا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 2 و37 و45+4، فيما أضاف لوروا ساني (45+1).
واستعد الفريق البافاري، المُتوج باللقب 20 مرة، الذي ضرب بوخوم بخماسية قبل ثلاثة أيام، بعد خسارته أمام برشلونة 1-4 في دوري أبطال أوروبا، جيداً للمواجهة المقبلة مع أونيون برلين «السبت» في الدوري.
ويسعى البايرن للمحافظة على الصدارة التي يتشاركها مع لايبزج، قبل محاولة تعويض الخسارة القارية، حين يستضيف بنفيكا البرتغالي.
وتأهّل أينتراخت فرانكفورت حامل اللقب خمس مرات، إلى ثمن النهائي، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1، متخطياً النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 15.
ولعب فرانكفورت الذي يعود لقبه الأخير إلى عام 2018، بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة، بعد الطرد المباشر الذي تلقاه المدافع البلجيكي أرتور تيات (15)، لكنه نجح في افتتاح التسجيل عبر الفرنسي الشاب أوجو إيكيتيكي (45+2).
وعادل الياباني كو إيتاكورا النتيجة لمونشنجلادباخ، إلّا أن النجم البديل المصري عمر مرموش منح التقدم لفرانكفورت (70).
وهذا الهدف الحادي عشر لمرموش في مختلف المسابقات هذا الموسم، من بينها تسعة في الدوري، حيث يتشارك صدارة الهدافين مع الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ.
وهو الفوز الثاني لفرانكفورت في آخر ثلاث مباريات مقابل تعادل، في حين تلقى مونشنجلادباخ خسارته الأولى بعد فوز وتعادل.
وودّع هامبورج العريق الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فرايبورج 2-1.
سجّل لفرايبورج ماتياس جينتر (19)، والإيطالي فينتشنزو جريفو (44 من ركلة جزاء) ولهامبورج يوناس ميفرت (51).
وتأهل هرتا برلين من الدرجة الثانية بفوزه على هايندنهايم 2-1.
سجل للفائز ديري شيرانت (16)، والفرنسي ميكايل كويسانس (74)، وشتيفان شيمر لهايندنهايم (89).
بدوره، تخطى فيردر بريمن المتوّج باللقب 6 مرات نظيره بادربورن بهدف سجله مارفن دوكش في الدقيقة 30.
وكان باير ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وبلغ ثمن النهائي من دون عناء، بفوزه على ضيفه إلفرسبورج من الدرجة الثانية 3-0.
كما تأهل لايبزج بتغلبه على ضيفه سانت باولي 4-2، فيما ودّع بوروسيا دورتموند بخسارته أمام فولفسبورج 01- بعد التمديد.
وضمِن أرمينيا بيليفيلد مقعده في ثمن النهائي، بفوزه على أونيون برلين بهدفين، ومثله فعل هوفنهايم الفائز على نورمبرج 2-1.

كأس ألمانيا
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