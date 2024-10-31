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الرياضة

اتحاد الفروسية ينظم 16 بطولة لترويض الخيول

اتحاد الفروسية ينظم 16 بطولة لترويض الخيول
31 أكتوبر 2024 11:30

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الفروسية والسباق، اعتماد تنظيم 16 بطولة لترويض الخيول في الموسم الحالي 2024-2025 في مختلف إمارات الدولة.
كان الموسم الجديد قد انطلق بفعاليتين في أبوظبي 12 و27 أكتوبر الحالي، وتتواصل في دبي السبت، ومن ثم تشهد أبوظبي 3 فعاليات أيام 24 نوفمبر الجاري، و7 و8 ديسمبر القادم، بينما تستضيف دبي فعالية جديدة 21 ديسمبر، على أن تستضيف الفجيرة الفعاليات 22 ديسمبر، ومنها إلى دبي مجدداً يوم 11 يناير المقبل، ثم تستضيف أبوظبي فعالية أخرى في 26 يناير و8 فبراير، قبل أن تنتقل الفعاليات إلى دبي في 15 فبراير المقبل.
وتحتضن أبوظبي فعالية أخرى 8 مارس، ثم الشارقة أيام 22 و23، مارس، و19 و20 أبريل، قبل أن تستضيف أبوظبي جولة أخرى في 27 أبريل، ثم يختتم الموسم بالفعالية الأخيرة يومي 10 و11 مايو المقبل.

الإمارات
أبوظبي
دبي
الفجيرة
اتحاد الفروسية والسباق
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