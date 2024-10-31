أشرف صبحي: سباق زايد الخيري رسالة سامية تحمل قيم التضامن الإنساني



القاهرة (وام)



أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، تفاصيل النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري الذي من المقرر تنظيمه في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتراي فاكتوري، ويُخصص عائده لدعم مستشفى 57357.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، خلال مؤتمر صحفي، بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لسباق زايد الخيري، إن السباق ليس مجرد سباق رياضي، بل رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب.

وأضاف أن السباق يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة، وأشار إلى أن هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير «سباق زايد الخيري» يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

من جهته، توجه الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي بالشكر إلى جميع الشركاء والجهات الخيرية الداعمة للسباق، بما في ذلك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفزعة ومجموعة الحبتور، وجميع الجهات المساهمة، وأعلن بهذه المناسبة عن زيادة جوائز هذا العام إلى 20 مليون جنيه مصري، و400 عمرة.