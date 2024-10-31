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الرياضة

مانشستر يونايتد في «أيدٍ أمينة» مع فان نيسترلوي!

مانشستر يونايتد في «أيدٍ أمينة» مع فان نيسترلوي!
31 أكتوبر 2024 11:23

 
لندن (د ب أ)

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أعرب رود فان نيسترلوي عن رغبته في أن يكون جزءاً من الجهاز الفني لروبين أموريم، بعدما تمكّن المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، من قيادة الفريق لتحقيق فوز كبير على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن المدرب الهولندي دفع ثمن البداية السيئة لموسمه الثالث مع الفريق، بعد أن فاض الكيل بمسؤولي النادي، إثر الخسارة أمام وستهام يوم الأحد الماضي.
وتولى فان نيسترلوي تدريب الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب دائم، وأبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد نظراءهم في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، أنهم سيدفعون 10 ملايين يورو «9. 10 مليون دولار»، وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني أموريم.
وتتواصل المفاوضات، حيث يسعى مانشستر للتعاقد مع المدرب البرتغالي في أقرب وقت ممكن، ولكن بعد الفوز 5-2 على ليستر، تشير الأمور إلى أن الفريق في أيد أمينة إذا استمر الوضع على ماهو عليه.
وبسؤاله عما إذا كان سعيداً بالبقاء مدرباً مؤقتاً في أثناء استمرار المفاوضات مع أموريم، قال فان نيسترلوي لشبكة «سكاي سبورتس»: «بالطبع، حضرت إلى هنا مدرباً مساعداً، كي أساعد النادي».
وأضاف: «الآن في هذا المنصب، أنا أساعد الفريق طالما هو بحاجة لي، وفي المستقبل في أي منصب، أنا هنا لمساعدة النادي أكثر، لبناء المستقبل، ولهذا السبب أنا موجود هنا». ولدى سؤاله عما إذا كان يريد أن يكون جزءاً من الجهاز الفني الجديد لمانشستر، قال المهاجم السابق: «كما قلت، أنا هنا للمساعدة، أنا هنا كي أخدم الفريق، أنا هنا كي أقدم كل ما عندي للنادي في أي منصب، مع وجود الكثير من الأشخاص حولي، والذين يريدون الأفضل للنادي، وهذا لن يتغير أبداً».

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر يونايتد
ليستر سيتي
ايريك تن هاج
رود فان نيستلروي
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