«أغلى جولف في العالم» يجمع 50 لاعباً في دبي



دبي (الاتحاد)

أكدت جولة دي بي وورلد، مشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب السباق على دبي في الجولة الختامية لبطولة «جولة دي بي وورلد» للجولف التي تعد أغلى بطولة في العالم، وتقام في ملاعب عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي وورلد في الشرق الأوسط، والأسكتلندي إيوان فيرجسون الفائز بلقب جولة دي بي وورلد ثلاث مرات، والمصنف 26 على العالم، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقبل انطلاقة المؤتمر الصحفي تم عرض كأس بطولة جولة «دي بي وورلد» العالمية للجولف وصولجان جولة «دي بي وورلد» للجولف، في قلب حي دبي للتصميم في انسجام رائع مع برج خليفة، حيث استقطب العرض حضور أعداد كبيرة من العاملين في وزوار الحي الراقي الذي يجمع أهم شركات التصميم والإعلام.

وقال سعيد حارب: «يسرنا أن تكون دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً وجهة عالمية مفضلة لتنظيم بطولات الجولف، حيث يجتمع نخبة اللاعبين في أكبر وأغلى وأهم البطولات، كما يسرنا أن نشهد ارتفاعاً متزايداً في أعداد المشاهدين لهذه البطولات، وخصوصاً بطولة جولة دي بي وورلد، حيث بلغ عدد المشاهدين للنسخة الأخيرة 79 ألف متفرج، وهو الأكبر على الإطلاق، كما ارتفع عدد المشاهدين للمنافسات عبر القنوات العالمية، وأنا سعيد أن ارتبطت بهذه البطولة من النسخة الأولى في عام 2009».

وأضاف حارب: «دبي تضم أجمل وأرقى ملاعب الجولف، كما تمتلك عوامل جذب عديدة أخرى، من بينها المنشآت الفندقية وتطور قطاع النقل والاتصالات، وحركة الطيران الجوي، وكل هذا يساهم في جعل المشاركة في البطولات هنا متعة للاعبين، وكذلك متعة للجماهير التي تتابع المنافسات من داخل الدولة وخارجها، ونفخر بأن لدينا خبرات تنظيمية كبيرة تستطيع تنظيم أكبر البطولات، سواء من الإماراتيين، أو من الأصدقاء في دي بي وورلد والمنظمين العالميين، ونحن حريصون على مواصلة التعاون معهم من أجل تحقيق المزيد من التطور والنمو لهذه الرياضة المرموقة».

وأكد توم فيليبس أن هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة التي ستقام خلال أيام المنافسات، من بينها يوم للسيدات ويوم للعائلات، وغيرها التي تستهدف توفير أجواء من السعادة والفرح على الجمهور، وقال توم فيليبس: «تُعد بطولة دي بي وورلد للجولف حدثاً رياضياً عريقاً، يتميز بتقديمه تجربة ترفيهية استثنائية للجماهير داخل الملعب وخارجه، ومع كونها المحطة الختامية للموسم، تأتي البطولة هذا العام بطابع خاص، إذ تُعد جزءاً من أول تصفيات لبطولة دي بي وورلد للجولف، ما يزيد من الحماس والترقّب لدى اللاعبين والمشجعين على حد سواء، ومع تأكيد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم، ونحن نتطلع لاستقبال الجماهير مرة أخرى في ملاعب عقارات جميرا للجولف، الذي شهد رقماً قياسياً في عدد الحضور العام الماضي، لنتابع معاً منافسة استثنائية أخرى تضاف إلى تاريخ البطولة».



